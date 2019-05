Stand: 24.05.2019 07:22 Uhr

Razzia in China-Restaurants: Betrug im großen Stil?

Ermittler von Steuerfahndung und Polizei haben am Donnerstagabend bei einer groß angelegten Razzia mehrere China-Restaurants in Schleswig-Holstein durchsucht. Betroffen waren unter anderem Lokale in Schwentinental (Kreis Plön), Lübeck, Neumünster, Norderstedt (Kreis Segeberg) und Rendsburg. Dabei geht es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein um den Verdacht der Steuerhinterziehung.

Betrug durch spezielle Software

Demnach stehen im Moment mindestens sieben China-Restaurants in Schleswig-Holstein im Fokus der Ermittler. Sie sollen unter anderem eine spezielle Software auf ihren elektronischen Kassensystemen verwenden, mit der Abrechnungen im Nachhinein verändert werden können. Mit Hilfe dieser Software können die Restaurant-Verantwortlichen die Einnahmen in der Buchhaltung verringern und auf diese Weise weniger Steuern zahlen.

NDR: Ermittlungen in ganz Deutschland

Anlass der Razzien im Norden sind nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein bundesweite Ermittlungen. Die Schäden sollen im dreistelligen Millionenbereich liegen. Erst Anfang des Jahres gab es ähnliche Durchsuchungsaktionen in Niedersachsen. Damals sprachen die Ermittler von mafiösen Strukturen.

