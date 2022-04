Psychologin aus der Ukraine: "Noch mehr werden Hilfe brauchen" Stand: 14.04.2022 05:00 Uhr Bei der Psychosozialen Beratungsstelle für Geflüchtete in Kiel melden sich auch Menschen aus der Ukraine. Psychologin Olga Pavlovych stammt selbst von dort und sieht Vorteile, aber auch Herausforderungen.

Dass draußen die Hagelkörner an die Scheibe prasseln, lässt den Raum noch gemütlicher erscheinen. Olga Pavlovych sitzt auf einem der drei pastellgrünen Sessel, auf dem sonst ihre Klienten sitzen: Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind - geflüchtet vor dem Krieg in eine ungewisse Zukunft. Hier bei ihr sollen sie Ruhe und Schutz finden. Seit sieben Jahren berät die Psychologin Menschen aus Syrien, Afghanistan, Armenien oder Tschetschenien - etwa 180 kommen jährlich zu ihr und ihren drei Kolleginnen ins Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge der Brücke SH in Kiel. Jetzt sind es auch Menschen aus der Ukraine - der Heimat von Olga Pavlovych.

Frau Pavlovych, haben Sie damit gerechnet, dass sich jetzt nach Kriegsbeginn auch Menschen aus der Ukraine bei Ihnen melden?

Pavlovych: Es hat mich etwas überrascht, dass sie sich so früh gemeldet haben - sechs Familien oder einzelne Personen sind es bislang. Viele Menschen kümmern sich zuerst einmal darum, wo sie wohnen können, zu welchen Behörden sie müssen, wie sie ihre Kinder für die Schule anmelden. Dass sich einige schon jetzt melden, um sich wegen ihrer psychischen Verfassung beraten zu lassen, zeigt zum einen wie dringend die Hilfe nötig ist, zum anderen, dass die Information, dass es uns hier überhaupt gibt, angekommen ist. Und das ist gut. In vielen Fällen ist es wichtig, früh zu beginnen, bevor die Symptome chronisch werden.

AUDIO: Olga Pavlovych hilft ukrainischen Menschen (3 Min) Olga Pavlovych hilft ukrainischen Menschen (3 Min)

Wie kamen die Menschen auf das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge?

Pavlovych: Das ist ganz unterschiedlich: Wir kooperieren mit verschiedenen Organisationen, informieren bei der Migrationsberatung, bei Frauenberatungsstellen und Gemeinschaftsunterkünften über unsere Arbeit. Manchmal melden sich auch Ehrenamtliche, die Kontakt zu Geflüchteten haben.

Sie bieten psychologische Beratung in unterschiedlichen Sprachen an. Welche Rolle spielt es, dass jemand Hilfe in der eigenen Muttersprache bekommt?

Pavlovych: Dass wir uns in der Muttersprache unterhalten können, hilft, schneller Vertrauen zu schaffen. Man hört die bekannte Melodie der eigenen Sprache und fühlt sich gleich wohler im Raum. Wobei wir auch mit Dolmetschern gut arbeiten. Da hängt es dann sehr von der sprachlichen Kompetenz der Dolmetscher ab. Auch wenn es vielleicht etwas länger dauert, weil unsere Klientinnen und Klienten sich zwei Personen im Raum öffnen müssen: Wenn die Übersetzer gut geschult sind, können wir auch mit ihnen gemeinsam ein Vertrauen aufbauen und gut zusammen arbeiten.

Hätten Sie jemals damit gerechnet, dass Sie Menschen aus Ihrer eigenen Heimat psychologisch beraten müssen?

Pavlovych: Nein, dass meine Landsleute hierher kommen, weil sie vor dem Krieg fliehen, hätte ich nie gedacht.

Berühren die Geschichten Sie anders als die von Menschen anderer Herkunft?

Pavlovych: Ich arbeite jetzt seit sieben Jahren mit Menschen, die Krieg erlebt haben und geflüchtet sind. Das Thema ist mir also nicht fremd, aber die Situation jetzt ist neu für mich. Die Schicksale sind auf eine Art näher gekommen und es ist schon eine Herausforderung für mich. Normalerweise habe ich mit meinen Landsleuten über Urlaube gesprochen, schöne Dinge, ganz allgemeine Themen, jetzt sind wir thematisch in einer ganz anderen Welt. Das berührt mich schon. Alle Geschichten berühren mich und das finde ich auch gut, das zeigt, dass ich lebendig geblieben und nicht abgestumpft bin. Ich verstehe noch mal deutlicher, dass mein Beruf, meine Sprachkompetenzen, das, was ich und wir hier machen, wichtig ist. Aber ich gehe auch zur Supervision, also spreche selbst mit jemandem über meine Arbeit und Gefühle, damit ich stabil bleibe und weiterhin Menschen helfen kann.

Ist es für die, die sich von Ihnen beraten lassen, denn von Vorteil, dass Sie auch aus der Ukraine stammen?

Pavlovych: Ich denke ihre Erwartung ist vielleicht manchmal eine andere. Sie sehen eine Frau vor sich, die ihr Heimatland selbst gut kennt, ihre Sprache spricht. Sie denken sich vielleicht, dass ich sie besonders gut verstehen kann und wollen eine bestimmte Beziehung aufbauen. Für mich muss da aber klar sein: Ich kann keine Freundschaft anfangen, ich bin in meiner beruflichen Rolle. Ich kann zwar mitfühlen und versuchen, die Menschen zu verstehen, trotzdem darf ich nicht zu sehr in die Emotionen involviert sein und muss eine professionelle Nähe aufbauen.

Was erzählen Ihnen die Menschen, die bislang bei Ihnen waren?

Pavlovych: Also ich hatte jetzt zwei Gespräche mit einer Familie aus der Westukraine, eine Frau mit ihren zwei Kindern und ihrer eigenen Mutter. Sie leidet unter Panikattacken. Das fing an mit den ersten Alarmsirenen, die sie gehört hat. Da war sie wie im Schockzustand, hat dann immer Nachrichten gehört, welche Städte sind betroffen, überlegt, wie sie ihre Familie schnell zusammen bekommt, wo sie sich verstecken können. Das war für sie so schwer, dass sie es nach ein paar Tagen dort nicht mehr ausgehalten hat. Auch wenn sie keine direkte Bombardierung erlebt hat, sagt sie, dass sie die Alarmsirenen nicht mehr ertragen konnte und nach ein paar Tagen dort weg musste. Ihr Mann ist in der Ukraine geblieben, sie haben Kontakt über WhatsApp. Ihre Angst hat sich mittlerweile auch auf die Kinder übertragen. Wir versuchen jetzt einen Weg zu finden, wie sie sich selbst, aber auch ihre Kinder beruhigen kann.

Ich habe auch mit einem einem Ehepaar gesprochen, das aus Charkiw geflohen ist, Bombardierungen miterlebt hat. Sie haben ihr Zuhause, ihren Hund zurückgelassen. Das ist besonders belastend für die beiden. Die Schicksale und Geschichten der Menschen sind ganz unterschiedlich. Es gibt auch welche mit Vorbelastungen, die hatten schon vor dem Krieg Probleme zum Beispiel in der Beziehung, die jetzt durch die extreme Stresssituation noch deutlicher werden.

Wie können Sie da helfen?

Pavlovych: Grundsätzlich sprechen wir erstmal mit den Menschen und finden heraus, wo genau die Probleme liegen. Wenn es um schwere psychiatrische Diagnosen geht, die Menschen Medikamente brauchen oder eine langfristige psychotherapeutische Behandlung nötig ist, dann versuchen wir sie in Kliniken oder zu niedergelassenen Psychotherapeuten zu vermitteln. Ansonsten unterstützen wir im Gespräch auch mit Psychoedukation, also erklären zum Beispiel was genau in Stresssituationen mit dem Körper überhaupt passiert, welche Rolle Stresshormone spielen. Dann machen wir auch Entspannungsübungen, geben also Hilfe zur Selbsthilfe, damit die Menschen im Alltag mit ihren Emotionen, Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten klar kommen.

Sie engagieren sich zusätzlich auch ehrenamtlich. Welchen Eindruck haben Sie von den Menschen, denen Sie da begegnen, welche Hilfe brauchen sie?

Pavlovych: Seit vier Wochen lebt die Schwägerin meines Mannes, er ist auch Ukrainer, mit ihrer Tochter bei uns. Da geht es dann erstmal darum, sie zu registrieren, verschiedene Anträge zu stellen, eine Schule für ihr Kind zu finden. Ansonsten helfe ich mit, Hilfsgüter zu organisieren. Dann kommt es auch mal vor, dass ich Anrufe bekomme wie zum Beispiel von einer Frau, die jetzt in einem Dorf untergebracht ist und ein krankes Kind hat. Sie fragt mich dann, an wen sie sich wenden kann, wie in Deutschland was funktioniert. Ich muss sagen, die Unterstützung läuft hier in vielen Bereichen schon gut. Als ich vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen bin, musste ich erstmal an vielen Türen klopfen, auch mehrmals, in die ein oder andere Tür auch einfach reingehen. Heute stehen viele Türen eher offen, die Willkommenskultur ist eine andere. Es gibt aber auch noch Lücken - in der gesundheitlichen Versorgung zum Beispiel oder bei Dolmetscherkosten.

Auch wenn viele hier erstmal freundlich empfangen werden: Wie blicken die Menschen in die Zukunft?

Pavlovych: Ich bekomme mit, dass viele zurück wollen. Einige denken, das geht jetzt noch ein paar Wochen oder Monate, dann gibt es die Möglichkeit wieder in die Heimat zu gehen. Aber einzelne sagen auch schon, dass sie hier angekommen sind und versuchen wollen, sich etwas aufzubauen, sich zu integrieren. Aber für alle ist die Zukunft ungewiss. Diese Ungewissheit ist die größte Sorge und der größte Stressfaktor. Da herrscht eine große Zerrissenheit.

Macht es bei der Verarbeitung des Erlebten einen Unterschied, ob man auf jeden Fall wieder zurück will oder schon bereit ist, sich hier auf ein neues Leben einzustellen?

Pavlovych: Man kann vieles natürlich besser verarbeiten, wenn man ein Gefühl von Sicherheit hat, wenn man weiß, dass man schon angekommen ist, wenn man in die Zukunft blickt und sich neue Ziele aufstellen kann. Sonst ist ja alles wie vernebelt: Was passiert morgen? Was passiert nächste Woche? Kommt mein Mann wieder, steht mein Haus noch?

Aber auf diese Fragen haben Sie ja auch keine Antworten.

Pavlovych: Nein, das stimmt, aber ich kann den Menschen hier den Raum anbieten, ihre Ängste auszusprechen. Es gibt hier vielleicht keine Lösungen, aber es gibt zumindest Ideen. Hier merken sie: Mir hört jemand zu, jemand versucht zu verstehen, was mich belastet, jemand steht auf meiner Seite und entwickelt mit mir gemeinsam Möglichkeiten, wie ich meinen jetzigen Alltag gestalten kann, was kann ich für mich und mein Kind jetzt machen, damit ich diesen Tag einigermaßen überstehen kann, dann schauen wir auf den nächsten Tag. Es sind eben kleine Schritte.

Viele Menschen weltweit haben in den vergangenen Wochen den Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer bewundert, ihre Widerstandsfähigkeit, ihren Willen nicht aufzugeben. Merken auch Sie bei den Menschen, die jetzt hier sind, einen Unterschied im Umgang mit der Situation im Vergleich zu Menschen anderer Herkunft?

Pavlovych: Man kann nicht pauschal sagen, wer stärker oder wer schwächer ist. Ich habe aber hier beobachten können, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sehr selbstorganisiert sind. Da sind Menschen, die ihre Ideen äußern, zum Beispiel eine Führung durch Kiel zu organisieren oder selbst mithelfen, Hilfsgüter zu sammeln. In den Chatgruppen geht es dann auch darum, dass sie Menschen mit pädagogischem Hintergrund suchen, um Angebote für Kinder zu organisieren. Was ich damit meine: Viele Menschen sind aktiv. Sie wollen sich und anderen helfen und verharren nicht in der Opferrolle. Und das beeindruckt mich sehr.

Was planen Sie noch, um die Menschen weiter so gut wie möglich zu unterstützen?

Pavlovych: Wir planen gerade, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Kiel eine offene Sprechstunde anzubieten, dass wir einfach schon vor Ort sind. Zusätzlich wollen wir aber auch eine telefonische Sprechstunde einrichten. Wir haben einen Begegnungsort in Kiel organisiert, an dem Menschen sich direkt austauschen und vernetzen können. Dabei begleiten wir sie fachlich - und wollen auch in anderen Kreisen solche Treffen schaffen. Letztlich brauchen wir beim psychosozialen Zentrum dann aber auch mehr finanzielle Mittel und Personal, sonst stoßen wir schnell an unsere Grenzen. Ich rechne damit, dass sich noch mehr Menschen bei uns Hilfe suchen - viele von ihnen werden traumatisiert sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass bei einigen Betroffenen die Folgen eines Traumas erst später auftreten. Da wollen wir mit unseren Erfahrungen und Qualifikationen helfen.

Das Interview führte NDR Schleswig-Holstein Reporterin Vera Vester.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 13.04.2022 | 16:17 Uhr