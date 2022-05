Premiere für die Landesspiele der Special Olympics in Kiel Stand: 27.05.2022 10:00 Uhr In Kiel treten am Sonnabend Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an. Heute wird die Veranstaltung mit einem Fackellauf vom Landtag bis zum Rathaus eröffnet.

Ein Jahr später als geplant feiern die ersten Landesspiele ihrer Art Premiere: Zu den Special Olympics Schleswig-Holstein kommen an diesen Tagen Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung sowie ihre Trainerinnen und Trainer in Kiel zusammen. Sie holen die Landesspiele nach, die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben wurden.

Erfahrungen als Austragungsort hat Kiel bereits. Schon Im Jahr 2018 fanden in der Landeshauptstadt die Special Olympics Deutschland statt. Damals waren rund 4.600 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt zu Gast.

Fackkellauf, Wettkämpfe und Feiern

Für die Landesspiele der Special Olympics meldeten sich nach Angaben der Organisatoren mehr als 250 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Schleswig-Holstein an. Wie sich das für Olympische Spiele gehört, gibt es auch in Kiel einen Fackellauf. Der startete am Freitagvormittag vor dem Landtag und endete vor dem Kieler Rathaus. Dort wurde die Fahne der Special Olympics an Vertreter der Stadt übergeben.

Der sportliche Teil der Veranstaltung findet dann am Sonnabend im Sportforum der Christian-Albrechts-Universität statt. Zunächst mit einer Eröffnungsfeier am Vormittag, danach stehen die Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen auf dem Programm: Basketball, Boccia, Golf, Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis. Für die Golfer fingen die Spiele bereits am Donnerstag in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an. Am Nachmittag werden auch die Sieger ausgezeichnet, bevor die Special Olympics in Kiel nach nur wenigen Stunden schon wieder vorüber sind.

Nächsten Landesspiele 2024

"Weil wir in knapp vier Wochen schon die nationalen Spiele in Berlin haben, sind viele Athleten leider nicht dabei. Von daher begreifen wir uns als eine Art Trainingseinheit im Wettkampfmodus", sagt Stefan Erkelenz, Projektleiter vom Verein Special Olympics Schleswig-Holstein.

Es sei sozusagen der kleine Auftakt für die ersten Landesspiele. Die nächsten Special Olympics in Schleswig-Holstein sollen dann im Jahr 2024 in voller Größe stattfinden.

