Pflegeheime: Schnelltests halten "den Laden am Laufen" Stand: 14.11.2020 06:00 Uhr Pflegeheime sollen ihre Beschäftigten regelmäßig auf Corona testen. Für die Einrichtungen bedeutet das mehr Aufwand - aber auch mehr Sicherheit.

von Constantin Gill

5 Uhr morgens im Landhaus Nis Puk in Klanxbüll. Die Schiebetür der Pflegeeinrichtung geht auf. Pflegefachkraft Sina Hobusch empfängt die erste Kollegin. "Wie willst Du es haben?"

Die Kollegin entscheidet sich für eine Entnahme aus dem Rachen. Sina Hobusch führt das Stäbchen in den Mund ihrer Kollegin ein. Dann kommt die entnommene Speichelprobe in eine Flüssigkeit - die Testlösung - und nach zwei Minuten ist das Ergebnis da. Negativ. Die Kollegin kann ihren Dienst beginnen. Und Sina Hobusch nimmt den nächsten Kollegen in Empfang.

Sie trägt dabei Schutzkleidung, Maske und Handschuhe. Die Schnelltests sind nichts für Laien: Im Landhaus Nis Puk haben Ärzte die Pflegefachkräfte geschult.

Schnelltests bedeuten mehr Arbeit für Pflegefachkräfte

Zwar sind die Antigen-Tests, mit denen Pflegeeinrichtungen ihre Beschäftigten neuerdings regelmäßig testen sollen, nicht so verlässlich wie die sogenannten PCR-Tests. Für ein positives Ergebnis braucht es eine größere Virusmenge - als beim empfindlicheren PCR-Test. Doch sie sollen helfen, den Heimen und ihren Bewohnern etwas mehr Sicherheit zu bringen. Sie sind als Vortest gedacht, sprich: Wird jemand positiv getestet, dann muss ein "richtiger" Test folgen - also ein PCR Test.

Das Gesundheitsministerium empfiehlt den Pflegeeinrichtungen, die Mitarbeiter alle ein bis zwei Wochen zu testen. Im Landhaus Nis Puk finden die Tests bei den Beschäftigten, die Kontakt zu den Bewohnern haben, sogar täglich statt. Und die Bewohner werden einmal pro Woche "durchgetestet". Das bedeutet viel Aufwand: "Wir haben für jeden die Dienstzeit um 30 Minuten verlängert, um das zu organisieren", sagt Heimleiter Jörg Henningsen.

Ob er alle Kosten erstattet bekommt, weiß der Heimleiter noch nicht. Das ist erst gesichert, wenn das Gesundheitsamt sein Testkonzept genehmigt. Nur dann übernehmen die Kassen die Kosten.

Engpässe bei Schnelltests?

Und nicht zuletzt müssen genügend Tests verfügbar sein. Henningsen hofft auf die nächste Lieferung in ein paar Tagen. Er bekommt sie von seinem Berufsverband. Einen Mangel an Schnelltests befürchtet der Apothekerverband in Schleswig-Holstein nicht. Geschäftsführer Thomas Friedrich verweist auf die stark gestiegene Zahl an neuen Produkten auf dem Markt. Mehr als hundert sind es inzwischen.

Anette Langner, Sprecherin des Forums Pflegegesellschaft, in dem die großen Trägerverbände organisiert sind, berichtet dagegen, dass es für die Einrichtungen wegen der steigenden Nachfrage schwerer wird, die empfohlenen Tests zu bekommen - und sie auch zu einem guten Preis zu bekommen. Zumal nur maximal 7 Euro pro Test erstattet würden - man sei aber mit dem Bund in Verhandlungen über die Finanzierung.

Für sinnvoll hält Langner die Tests dennoch. Denn die Pflegeheime hätten lange auf eine Möglichkeit gewartet, für mehr Sicherheit zu sorgen. Auch Heimleiter Jörg Henningsen ist froh über den Schutz für Bewohner und Mitarbeiter. So könne man "den Laden am Laufen halten", sagt er. "Als die zweite Welle auf uns zukam, waren wir ein bisschen nackt, weil wir ja - neben den Hygienemaßnahmen - kaum Möglichkeiten hatten, unsere Bewohner zu schützen." Man habe das Heim auf keinen Fall schließen wollen - die Schnelltests ermöglichten das jetzt, so Henningsen.

