Personalmangel in Finanzämtern: Mehr als 1.000 Stellen unbesetzt Stand: 16.11.2022 11:20 Uhr Lange Bearbeitungszeiten und überlastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Die Finanzämter in Schleswig-Holstein leiden unter Personalmangel. Die Arbeitsbedingungen müssten sich verbessern, fordert die Steuergewerkschaft. Auch eine Ausbildungsoffensive soll Abhilfe schaffen.

Den Finanzämtern in Schleswig-Holstein fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das hat eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Beate Raudies an die Landesregierung ergeben. Fast 4.300 Stellen sind demnach in den Finanzämtern nötig, um die Aufgaben wie vorgesehen erledigen zu können. Davon sind aber derzeit rund 1.100 nicht besetzt.

Raudies: "Heinold muss sich um ihren eigenen Laden kümmern"

Die Verwaltung stecke "bereits knietief im Fachkräftemangel", kritisiert die Steuergewerkschaft. Schleswig-Holstein schneide im Ranking des Steuerzahlerbunds seit Jahren schlecht ab, sagt die SPD-Politikerin und finanzpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Beate Raudies. Durch den Personalmangel sei der Service für die Bürgerinnen und Bürger schlecht, so dauere es lange, bis die Steuererklärung bearbeitet werde. Auch für die finanzielle Lage des Landes sei eine funktionierende Finanzverwaltung entscheidend. "Monika Heinold muss sich mal um ihren eigenen Laden kümmern", so Raudies.

Heinold: Mehr Ausbildungsplätze und mehr Tarifangestellte

Finanzministerin Heinold (Grüne) räumte ein, die Steuerverwaltung sei deutlich unterbesetzt. "Deshalb haben wir in den letzten Jahren eine Ausbildungsoffensive gestartet, wir haben die Ausbildungsstellen von 120 auf 180 erhöht", sagt Heinold. Außerdem sollen künftig mehr Tarifbeschäftigte und nicht nur Beamtinnen und Beamte in den Finanzämtern arbeiten, so sollen weitere Lücken geschlossen werden.

Die Steuergewerkschaft kritisiert, dass die Maßnahmen nicht ausreichen. Um die Jobs für Bewerberinnen und Bewerber ansprechender zu machen, müsse die Wochenarbeitszeit von aktuell 41 Stunden reduziert, die Besoldung erhöht und weitere Anreize wie zum Beispiel ein attraktives Fahrradleasing geschaffen werden.

