Personalmangel bei der AKN: Züge fallen aus Stand: 14.07.2022 10:14 Uhr Bei der AKN Eisenbahn GmbH sind zurzeit viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen krank. Nach Angaben des Unternehmens gibt es deshalb Zugausfälle im gesamten Streckennetz.

Betroffen sind alle drei Linien A1, A2 und A3. "Wichtig für die Fahrgäste ist aber: Es fahren weiterhin Züge auf allen Strecken, nur nicht mehr im gleichen Takt", sagte AKN-Sprecherin Maren Brandt NDR Schleswig-Holstein. So gibt es Verbindungen, auf denen normalerweise alle 20 Minuten ein Zug fährt. Jetzt müssen die Fahrgäste aber länger am Bahnsteig warten, weil zum Beispiel nur noch alle 40 Minuten ein Zug hält. "Dort, wo Lücken entstehen, stellen wir einen Busersatzverkehr zur Verfügung - soweit es uns möglich ist und wir die Busse dafür erhalten." Auch dort sorge Corona für Probleme, hieß es.

Zugausfälle wahrscheinlich noch bis Montag

"Wir haben gerade sehr viele Corona-Krankheitsfälle", sagte Maren Brandt. Zusätzlich gebe es auch technische Probleme an Triebwagen, aber diese Vorfälle seien normal und nicht schlimmer als zu anderen Zeiten, betonte die Sprecherin. Die Zugausfälle werden aller Voraussicht auch noch morgen, am Wochenende sowie am Montag bestehen bleiben. Auf der Internetseite des Kaltenkirchener Unternehmens heißt es: "Wir verstehen, dass diese Situation für Sie als Fahrgast unbefriedigend ist und bedauern die Unannehmlichkeiten, die für Sie damit verbunden sind."

Die A1 fährt zwischen Neumünster über Kaltenkirchen nach Eidelstedt, die A2 zwischen Norderstedt-Mitte über Ulzburg nach Kaltenkirchen und die A3 zwischen Elmshorn und Ulzburg-Süd.

Am 14. und 15. Juli fallen folgende Züge ersatzlos aus:

Am 18. Juli fallen folgende Züge ersatzlos aus:

