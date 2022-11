Papierfabrik in Flensburg: Drei Generationen bangen Stand: 02.11.2022 21:32 Uhr 300 Jahre Firmengeschichte hat die Flensburger Feldmühle. Drei Generationen der Familie Wittich sind mit dem Werk verbunden, das jetzt zu Mitsubishi gehört. Doch die Japaner wollen sich zurückziehen.

von Peer-Axel Kroeske

Es ist gar nicht so leicht, die Wittichs gleichzeitig an einen Tisch zu bekommen. Pascal hatte gerade Nachtschicht. Denn in der Flensburger Papierfabrik wird durchgehend gearbeitet, selbst am Wochenende. Der 33-jährige Familienvater, der ein Haus finanziert, ist Industriemeister der Fachrichtung Papiererzeugung. Wie sein Vater Rajmund Wittich prüft er laufend, ob die Maschinen das Thermopapier in guter Qualität produzieren und koordiniert die Abläufe. Manchmal hat er auch gemeinsam Schicht mit seiner Schwester Vanessa Wittich und ist dann ihr Vorgesetzter. Auch sie will noch ihren Meister machen. Eine Ausbildung dazu wurde ihr versprochen, sagt sie. Aber ob daraus etwas wird, ist seit drei Monaten ungewiss.

Treue Belegschaft

Es war nur eine kurze Mitteilung, die die Mitsubishi-Zentrale in Japan am 5. August veröffentlichte: Wegen der dramatischen Kostensituation werde sich das Unternehmen aus Flensburg zum Jahresende zurückziehen. Seitdem flossen kaum Informationen. Mit einer Kundgebung machten die Kollegen auf ihre Situation aufmerksam. Auf NDR-Anfrage teilte Mitsubishi nur mit, ein Verkauf des Werks werde angestrebt. Doch die Zeit wird knapp. Im Januar stehen die Maschinen still, fürchten Vanessa, Pascal und Rajmund Wittich. Dabei ist die mehr als 200-köpfige Belegschaft dem Werk besonders treu - mit einer durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 17 Jahren. Daraus ergeben sich auch Kündigungsfristen von mehreren Monaten. Bisher wurden noch keine Kündigungen verschickt.

Schon viele Wechsel, doch noch nie so viele Fragezeichen

Rajmund Wittichs Vater Hubert kam 1979 im Rahmen einer Familienzusammenführung aus Polen nach Flensburg. In dem Werk, das damals alle als "Feldmühle" kannten, fand er Arbeit. Aus gesundheitlichen Gründen ist er inzwischen stark eingeschränkt. Vanessa Wittich engagiert sich im Betriebsrat und lobt das gute Klima. Es gab schon mehrere Besitzerwechsel, erinnert sich Rajmund. Doch noch nie sei die Unsicherheit so groß wie jetzt gewesen.

Seit August hat sich die wirtschaftliche Lage deutlich gebessert

Mit der Produktion von Thermopapier schrieb Mitsubishi in Flensburg noch bis 2020 schwarze Zahlen. Bustickets, Parkbelege, Konzertkarten werden weltweit auf Papier aus Flensburg gedruckt. Dann kam Corona, anschließend schoss der Gaspreis in die Höhe. Als die Ankündigung im August kam, hatte er seine Spitze erreicht. Aber seitdem ist Gas wieder günstiger geworden, bald greift zudem die Gaspreisbremse. Das Werk könne doch weitermachen, meinen die Wittichs: "Warum sollte jemand eine Fabrik schließen, die schwarze Zahlen schreibt? Das verstehen wir nicht."

Papier ersetzt Plastik - eine Chance für Flensburg?

Zwar meint Pascal Wittich: "Seit mehreren Jahren ist klar, dass Thermopapier ein auslaufendes Produkt ist." Aber eine Alternative wurde in Flensburg bereits erprobt: So genanntes Barrierepapier. Lebensmittel könnten in speziell beschichtetes Papier eingewickelt werden, das biologisch abbaubar sein soll. Der Markt ist noch viel größer. "Mein Aha-Erlebnis war, als mein Sohn Legosteine auspackte, die alle in Plastik verpackt waren," erzählt Pascal Wittich.

Hoffnung auf mehr Informationen aus Japan

Das nächste Treffen zwischen Gewerkschaft, Betriebsrat und japanischer Unternehmensleitung ist für den 10. November angesetzt. Vanessa, Pascal und Rajmund Wittich hoffen, dass sie dann endlich Hinweise bekommen, worauf sie sich einstellen müssen.

Weitere Informationen Flensburg: Mitsubishi Paper Mills will Produktion einstellen Das Unternehmen Mitsubishi Paper Mills zieht sich zum Jahresende vom Standort Flensburg zurück. Betroffen sind rund 220 Mitarbeiter. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 02.11.2022 | 19:30 Uhr