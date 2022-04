Ostermärsche in SH gestartet: Protest auch gegen Aufrüstung Stand: 16.04.2022 13:43 Uhr In Schleswig-Holstein haben am Vormittag die ersten Ostermärsche begonnen. Dabei geht es auch gegen Aufrüstung. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte dazu, Pazifismus sei im Moment "ein ferner Traum".

Unter anderem in Flensburg, Eutin und Wedel waren laut Polizei am Samstagvormittag die ersten Menschen auf den Straßen unterwegs. Am Mittag beginnt zudem eine Kundgebung in Kiel, etwas später ist auch ein Ostermarsch in Lübeck geplant.

Gegen Blutvergießen, gegen Aufrüstung, für mehr Dialog

Zu den Kundgebungen aufgerufen haben unter anderen mehrere Friedensintitiativen und der DGB Nord. Die Ostermärsche stehen in diesem Jahr unter den Zeichen des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Die Menschen wollen gegen das Blutvergießen protestieren, sie sind gegen Aufrüstung und fordern mehr Dialog. Das Netzwerk Friedensintitative kritisiert, dass die Bundesregierung Waffen in die Ukraine liefert und den Wehretat erhöht. Das ist aus Sicht der Initiative der falsche Weg.

Habeck: Pazifismus ist ferner Traum

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnte indes vor einem Missbrauch der Ostermärsche. "Frieden kann und wird es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es sollte also bei den Ostermärschen deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richten."

Habeck betonte: "Es ist eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen." Pazifismus sei im Moment "ein ferner Traum", sagte der Grünen-Politiker. Putin bedrohe die Freiheit Europas. "Kriegsverbrechen sind offenkundig Teil seiner Kriegsführung. Wehrlose Zivilisten werden gezielt getötet, Kriegsgefangene hingerichtet, Familien ermordet, Krankenhäuser mit Raketen beschossen." Für ihn gelte, dass "Zuschauen die größere Schuld" sei.

