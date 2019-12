Stand: 15.12.2019 12:54 Uhr

Norderstedt: Gefährliche Stoffe im Müllberg

Auf einem verwaisten Gelände in Norderstedt liegen mehrere zehntausend Tonnen Müll, für den sich niemand zuständig fühlt. Es sind unter anderem Container, deren Inhalt niemand kennt. Einige von ihnen stehen auf Rasen - auf unversiegeltem Boden. Der Betreiber des ehemaligen Recyclinghofs ist untergetaucht. Doch der Müll ist immer noch da und wird für die Anwohner zunehmend zum Ärgernis. "Ich bin fassungslos. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein verantwortungsbewusster Verwaltungsmensch das so stehen lässt - so liegen lässt - wie es dort ist. Denn es liegt auf der Hand, dass das Umweltschäden herbeiführt", sagt der pensionierte Anwalt Winfried Günnemann.

Müllberg: Umweltbehörde wird nicht aktiv Schleswig-Holstein Magazin - 15.12.2019 19:30 Uhr Seit Jahren verwahrlost mitten in Norderstedt das Grundstück eines Recyclingunternehmens. Die Umweltbehörde LLUR untersucht die Gefahrstoffe auf dem Gelände nicht.







1 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Grundwassergefährdende Stoffe im Müllberg

Das für den Müllberg zuständige Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) bestätigte NDR Schleswig Holstein erstmals die Existenz grundwassergefährdender und anderer gefährlicher Stoffe mitten im Müllberg. "Das sind Bauabfälle im weitesten Sinne. Da ist auch Asbest dabei, da sind Teerpappen dabei und restentleerte Farbeimer. Alles Dinge, die zum Teil in den Abfallschlüsseln enthalten sind, zum Teil auch nicht", erklärt der Sprecher des LLUR Martin Schmidt. Es bestehe jedoch keine Gefahr für die Anwohner, denn das Gelände sei einer der bestüberwachten Betriebe.

Doch seit März 2017 hat das LLUR das Gelände nicht mehr betreten. Bei zwei Kontrollversuchen im Jahr 2018 sei das Tor verschlossen gewesen, heißt es als Begründung. Dabei dürfte das Landesamt oder die nachgeordnete Untere Wasserbehörde das Gelände jederzeit untersuchen. Davon erwarte man aber keine neuen Erkenntnisse - und der Boden sei versiegelt, hieß es auf Nachfrage mehrfach.

Bei Dreharbeiten entdeckte das NDR Team jedoch schon nach wenigen Minuten große, nicht versiegelte Flächen. Hier könnten grundwassergefährdende Stoffe im Boden versickern. Damit konfrontiert entschuldigte sich das LLUR im Anschluss an die Dreharbeiten für die falschen Angaben. Eine Gefährdung erkennen die Behörden allerdings immer noch nicht, denn die Grundwasserwerte seien unauffällig. "Selbst wenn da etwas eindringt, sind es etwa viereinhalb Meter Boden, wo Substanzen auch zurückgehalten werden. Wir sind ganz weit entfernt von einem Grundwasserleiter, der irgendwie relevant wäre für die Trinkwasserversorgung", erklärt LLUR-Sprecher Schmidt.

Messstellen für Grundwasserproben auf dem Gelände?

Doch die Untere Wasserbehörde entnimmt die Grundwasserproben nicht etwa direkt auf dem Gelände, sondern mehrere hundert Meter entfernt. Auf Nachfrage erklärt das Umweltbundesamt in Berlin, dass es bei derartigen Entfernungen Jahrzehnte dauern kann, bis eine Kontamination des Grundwassers feststellbar ist. Die Untere Wasserbehörde in Kiel sagt, die Messstellen auf dem Gelände seien bereits vor mehr als 20 Jahren höchstwahrscheinlich entfernt worden. Auf einer Flurkarte des Kreises Segeberg vom August 2019 sind diese Messstellen allerdings nach wie vor eingezeichnet. Doch auch das ist für das Landesamt in Kiel kein Grund, das Gelände zu betreten.

"Es ergibt sich daraus kein Erkenntnisgewinn, dass jemand auf einem Müllberg herumläuft", meint Schmidt. Der pensionierte Anwalt Günnemann meint: "Wir haben keine Erkenntnisse darüber - heißt aber doch auch, wir haben uns keine Erkenntnisse verschafft. Man müsste es doch positiv ausdrücken können, man müsste doch sagen können: Bitte sehr, hier ist nichts. Und das sagt das LLUR nicht."

Stadt greift nicht ein

Die Kosten für die Müllbeseitigung liegen laut Schätzungen bei über einer Million Euro. Dafür müsste das LLUR aufkommen. Allerdings sei dafür kein Geld da, heißt es. Deshalb würde sich die Stadt Norderstedt an den Kosten beteiligen. Nach eigenen Angaben hat sie im Moment aber keine Möglichkeit einzugreifen. "Es ist auch ein unappetitlicher Anblick. Aber darüber hinaus, und das ist natürlich viel wichtiger, teilt die Stadt auch die Sorge der Bürger, dass es eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die dort gelagerten Abfälle gibt", sagt Bernd-Olaf Struppek, Pressesprecher von Norderstedt. Seit 2011 weise die Stadt das Landesamt auf das Problemgrundstück hin. Nach Auskunft von Struppek hatte die Stadt im Oktober das LLUR aufgefordert, konkret nachzuweisen, dass von dem Grundstück keine akute Gefahr ausgeht.

Weitere Informationen Müllberge in Norderstedt - Wer ist zuständig? Seit Jahren türmen sich auf einem Grundstück in Norderstedt Müllberge. Der Besitzer der Containerdienst GmbH ist untergetaucht. Anwohner und Nachbarn sind genervt. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 15.12.2019 | 19:30 Uhr