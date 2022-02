Nord-Ostsee-Kanal nach Tankerpanne bei Rendsburg wieder frei Stand: 08.02.2022 16:48 Uhr Ein Tanker hat am frühen Morgen nach Problemen mit den Ankerketten den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) blockiert. Der Kanal wurde daraufhin für den Schiffsverkehr gesperrt, am Mittag aber wieder freigegeben.

Gegen sechs Uhr morgens meldete der Tanker "Hafnia Torres" in Schülp bei Rendsburg im Nord-Ostsee-Kanal Probleme. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hatten sich die beiden Ankerketten des Frachtschiffs vertörnt, also ineinander verdreht.

Der Schlepper "Parat" aus Kiel schaffte es am Vormittag, das 184 Meter lange Schiff an die Dalben seitlich des Kanals zu drücken. Einem zur Hilfe gerufenen Kran gelang es dann wenig später, die Ankerketten des Frachters zu entwirren. Gegen 12 Uhr konnte der Kanal für den Schiffsverkehr wieder freigegeben werden. Als Vorsichtsmaßnahme durften die Schiffe die Stelle allerdings nur mit langsamer Fahrt passieren.

Warum sie sich überhaupt vertörnt haben, als das Schiff in einer Weiche wartete, ist noch nicht klar. Das in Singapur beheimatete Schiff befindet sich auf dem Weg nach Primorsk in Russland.

VIDEO: Nord-Ostsee-Kanal: Das sollten Sie wissen (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 08.02.2022 | 11:00 Uhr