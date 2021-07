Nord-Ostsee-Kanal: Schleusentor wird später fertig Stand: 19.07.2021 17:49 Uhr Eigentlich sollte die Kieler Schleuse zum Nord-Ostsee-Kanal bis zum Sommer wieder ein vollfunktionsfähiges Schleusentor haben. Doch daraus wird nichts.

Laut Wasser- und Schifffahrts-Verwaltung (WSV) dauern die Arbeiten bis kommenden März. Das aktuelle Tor ist ein Provisorium. Vor mehr als dreieinhalb Jahren krachte der Frachter "Akacia" in das Schleusentor des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) in Kiel. Nachdem ein anderes Schleusentor eingebaut, und das kaputte in zwei Teile zerlegt wurde, brachten Schlepper sie in ein Kieler Dock. In die Schleuse kam ein Ersatztor. Seitdem wird das Tor repariert. Eigentlich sollte es diesen Sommer wieder eingesetzt werden. Doch die Arbeiten verzögern sich bis zum Frühjahr kommenden Jahres, so die WSV.

Reparatur aufwendiger als zunächst erwartet

Ursprünglich sollte das Tor sogar schon in diesem Frühjahr wieder eingesetzt werden. Die Gründe für die Verzögerung seien vielfältig, so ein Sprecher gegenüber NDR Schleswig-Holstein, unter anderem seien die Reparatur-Arbeiten aufwendiger als erwartet.

Mehrkosten sollten nicht entstehen, hieß es. Inzwischen haben auch die Arbeiten an einem anderen Kieler Schleusentor begonnen. Der Frachter "Else" hatte es im vergangenen Sommer beschädigt. Nach Behördenangaben soll es Ende des Jahres wieder einsatzbereit sein.

