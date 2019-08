Stand: 06.08.2019 19:13 Uhr

Sensationsfund: Tiefseefisch vor Büsum entdeckt

Es ist eine kleine Sensation: Drei Meeresforscher haben in der Nordsee vor Büsum an der Eidermündung ein Blaumäulchen gesichtet - einen Rotbarsch-Verwandten, der eigentlich zwischen Nord-Afrika und Nord-Norwegen zu Hause ist. In der schleswig-holsteinischen Nordsee ist der 15 Zentimeter lange Fisch noch nie gesichtet worden.

Nach "Eimerdasein" ins Multimar Wattforum

Die Forscher haben das Blaumäulchen bei Nacht entdeckt, während sie im Auftrag des Nationalparks Wattenmeer die Fischbestände geprüft haben. "Eigentlich ist er kein Tiefseefisch, aber wir haben ihn vor der Eidermündung in etwa zehn Metern Tiefe gefangen", sagt Adi Kellermann, einer der drei Meeresforscher. Er habe sich "von den Strapazen des Eimerdaseins an Bord des Hamenkutters 'Luise' und der Autofahrt nach Tönning" ausgeruht, bevor er sein neues Zuhause bezogen hat: das Multimar Wattforum.

