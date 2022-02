Nobis ist AfD-Spitzenkandidat für Landtagswahl Stand: 05.02.2022 15:39 Uhr Auf der Landeswahlkonferenz in Elmshorn hat die AfD ihren Spitzenkandidaten für die Wahl im Mai gekürt.

Für die AfD in Schleswig-Holstein zieht Jörg Nobis als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Der Landtagsabgeordnete bekam am Sonnabend auf der Landeswahlkonferenz in Elmshorn (Kreis Pinneberg) bei der Stichwahl 112 von 200 Stimmen. Damit setzte sich der 46-Jährige gegen Jan Petersen-Brendel durch. Petersen-Brendel ist 54 Jahre alt und Kfz-Meister aus Flensburg und Sprecher der AfD im Kreis Schleswig-Flensburg.

Mehrere Kandidaten in erster Runde ausgeschieden

Beide hatten in der ersten Runde drei Konkurrenten bezwungen, darunter der Bundestagsabgeordnete Gereon Bollmann, ehemaliger Richter am Oberlandesgericht, und der Fraktionsvorsitzende in der Lübecker Bürgerschaft, David Jenniches.

Nobis, Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik, sagte, er gehe fest vom Wiedereinzug der AfD am 8. Mai in den Landtag aus. Die jüngsten Umfragen sahen mit sieben Prozent in der Sonntagsfrage dafür gute Chancen.

