Neun-Euro-Ticket für ÖPNV kommt in SH spätestens im Mai Stand: 26.03.2022 12:44 Uhr Verkehrsminister Buchholz plant die Einführung des Neun-Euro-Tickets für Bus und Bahn in Schleswig-Holstein spätestens zum 1. Mai. Das hat er nach der Verkehrsministerkonferenz der Länder gesagt.

Nach eigenen Angaben will Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) das Neun-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) so schnell wie möglich in Schleswig-Holstein einführen - als Starttermin peilt er den 1. Mai an. "Wir wollen diese Maßnahme schnell umsetzen [...]. Ansonsten erreichen wir von der Zeit nur die Sommerferien, in denen niemand mehr zur Arbeit oder zur Schule unterwegs ist, und dann verpufft die Entlastungswirkung ebenso wie die Marketingwirkung", sagte Buchholz.

Der Minister geht nach eigenen Angaben davon aus, dass das Ticket den gesamten Bereich des Schleswig-Holstein-Tarifs abdeckt - sogar bis nach Hamburg.

Buchholz bezeichnete die Verkehrsministerkonferenz der Länder am Freitag als "chaotisch". Demnach konnte man sich noch nicht auf einen gemeinsamen Starttermin des vergünstigten Tickets für den ÖPNV einigen.

Auch Abonnenten sollen von Vergünstigung profitieren

Auch Bus- und Bahnfahrer, die bereits ein ÖPNV-Abo besitzen, sollen profitieren. Ob sie einen Rabatt oder die Differenz zum Ticket erstattet bekommen, muss noch geklärt werden. Der Verkehrsverbund Nah.SH teilte mit, dass man noch keine konkreten Angaben zum Neun-Euro-Ticket machen könne, aber mit Hochdruck an einer Umsetzung arbeite.

Die Bundesregierung will mit einem Entlastungspaket den hohen Energie- und Spritkosten entgegenwirken. Mit dem Neun-Euro-Ticket soll der ÖPNV für drei Monate günstiger werden.

