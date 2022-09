Neuer Omikron-Impfstoff jetzt für alle Altersgruppen Stand: 30.09.2022 14:35 Uhr Seit letzter Woche ist der neue Biontech-Impfstoff, der auf die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst wurde, auf dem Markt. Ab Freitag (30.9.) wird das Vakzin auch an alle Unter-60-Jährigen im Land verimpft.

Die Nachfrage nach dem neuem Corona-Impfstoff in Schleswig-Holstein war bereits in der vergangenen Woche groß. Das bestätigten Hausärzteverband und Arzneimittel-Händler NDR Schleswig-Holstein. Das Gesundheitsministerium berichtet von einem Anstieg der Impf-Anmeldungen um 30 Prozent. Aufgrund mangelnder Kapazitäten war der Wirkstoff jedoch zunächst nur für Über-60-Jährige verfügbar.

Gesundheitsministerium: "Kapazitäten reichen nun aus"

Mittlerweile reichten die Kapazitäten aber aus, um die Priorisierung aufzuheben, so das Gesundheitsministerium. Fortan können also auch Unter-60-Jährige das angepasste Mittel in Impfstellen bekommen. In Hausarztpraxen war dies vereinzelt auch schon Anfang der Woche möglich.

Wegen der hohen Nachfrage hatten die Praxen laut Hausärzteverband reichlich Impfstoff bestellt. Insgesamt wurden nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein am ersten Bestelltag mehrere Zehntausend Dosen in Schleswig-Holsteins Apotheken geordert.

Wer braucht tatsächlich eine Auffrischung?

Bisher empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) nur Menschen ab 60 Jahren oder Risikopatienten eine vierte Impfung. Für bestimmte Menschen würde laut Hausärzteverband sogar eine fünfte Impfung Sinn machen. Grundsätzlich gilt: Der Impfschutz sollte sechs Monate nach der letzten Impfung oder nach einer durchgemachten Infektion aufgefrischt werden, nicht vorher.

Wer sich in einer der 15 Impfstellen anmelden möchte, kann das im Internet unter impfen-sh.de tun oder die offenen Impfaktionen am Sonnabend nutzen.

