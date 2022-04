Neue Rendsburger Schwebefähre: Kein Betrieb bis Ostern Stand: 04.04.2022 10:28 Uhr Erst vor rund einem Monat wurde die neu gebaute Rendsburger Schwebefähre in Betrieb genommen. Doch ab heute müssen Fußgänger und Autofahrer vorerst auf die Abkürzung über den Nord-Ostsee-Kanal verzichten.

Der Grund für die jetzige Pause sind Restarbeiten, die noch erledigt werden müssen, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) mitteilte. Konkret wird an der Fahrbühne, dem Fahrwagen und an der Konstruktion der Stromschienen gearbeitet. Dabei geht es hauptsächlich um Korrosionsschutz- und Markierungsarbeiten auf der Fahrbühne, um die Kontrolle der Seilspannungen und kleinere technische Modifikationen. Spätestens am 15. April soll die Fähre wieder über den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) fahren.

Überfahrt dauert 1,5 Minuten

Die neue Schwebefähre ist seit dem 4. März im Einsatz. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes kostete der Neubau 13,5 Millionen Euro. Die Schwebefähre ist an Stahlseilen geführt und kann vier Autos sowie 100 Menschen befördern. Sie hängt unter der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke und überquert den Kanal auf ihrer rund 125 Meter langen Strecke in drei Metern Höhe über dem Wasser. Die Überfahrt dauert 1,5 Minuten.

Die 1913 in Dienst gestellte alte Fähre war am 8. Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde durch die Kollision zerstört. Wegen der Havarie mussten Einheimische und Touristen sechs Jahre lang auf die Schwebefähre verzichten.

VIDEO: Rendsburger Schwebefähre - der Weg zum Neubau (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2022 | 09:00 Uhr