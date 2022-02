Reiselust wieder da: Reisebüros in SH melden große Nachfrage Stand: 08.02.2022 05:00 Uhr Nach zwei Jahren Pandemie mit Urlaub auf Abstand oder im eigenen Garten wollen viele Schleswig-Holsteiner offenbar wieder reisen. Die Zahl der Buchungen in den Reisebüros steigt. Beliebtes Ziel: das Mittelmeer.

von Julian Marxen

Im Reisebüro Vanselow im Kieler Citti-Park klingeln die Telefone, gleichzeitig sitzen Reisewillige an den Beratungstischen. Draußen, vor dem gläsernen Eingangsbereich, bleiben immer wieder Leute stehen, um Angebote zu studieren. Es scheint, als hätten die Menschen wieder Lust und Mut, in den Urlaub zu fliegen. "Endlich wieder was los bei uns, endlich wieder mehr Buchungen als Stornierungen", freut sich die Kieler Reisebürochefin Iris Vanselow. Die Schleswig-Holsteiner hätten offenbar die ganz große Furcht vor Corona abgelegt, sagt sie. Viele sind geimpft und geboostert, eine Erkrankung mit Omikron scheint weniger gefährlich und die Regierungen heben die Corona-Maßnahmen nach und nach wieder auf. Das alles führe dazu, dass sich die Menschen wieder trauen, zu buchen, ist sich Iris Vanselow sicher.

"Leben muss weitergehen"

Zu den Urlaubern, die sich wieder trauen, gehört auch Torben aus der Nähe von Bordesholm. Er war mit seiner Partnerin in den vergangenen zwei Jahren im eigenen Kleinbus unterwegs. So konnten sie in Italien und Frankreich selbst bestimmen, ob sie in die Zentren fahren oder sicherheitshalber doch lieber die Menschenmassen meiden. Jetzt soll es aber endlich wieder in die große weite Welt gehen. Die beiden haben eine Flugreise nach Kalifornien gebucht. "Ich mache mir keine großen Sorgen", meint Torben. "Wir sind geimpft und irgendwann muss das Leben ja mal weitergehen."

So sieht das auch Gudrun aus Molfsee. 2020 war sie nicht verreist. Im vergangenen Jahr ging es nach Ägypten, "wenn auch mit einem mulmigen Gefühl", wie sie sagt. In diesem Jahr stehen für Gudrun und ihren Mann gleich drei Reisen auf dem Programm: Dänemark, Schweden und Ägypten. "Es ist schön, dass das wieder geht. Und da freuen wir uns ganz doll drauf."

Reisebüros holen Mitarbeiter aus Kurzarbeit

Rund 20 Reisebüros berichten auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass die Buchungen nun wieder anziehen. "Die Nachfrage steigt von Tag zu Tag", heißt es zum Beispiel aus Rendsburg. Und auch in Bad Segeberg, Itzehoe, Husum, Ahrensburg oder Lübeck haben Reisebüros nach eigenen Angaben wieder gut zu tun. Mitarbeiter, die wegen der Lockdowns und fehlender Buchungen in Kurzarbeit geschickt worden waren, arbeiten teilweise wieder voll mit. Sie werden jetzt gebraucht. Weil einige Beschäftigte in der Krise in andere Branchen gewechselt sind, suchen manche Reisebüros nun jedoch dringend Personal. "Wir wären froh, wenn sich Interessierte bei uns melden würden. Für unsere Filiale in Flensburg brauchen wir unbedingt Unterstützung", betont Reisebüro-Inhaberin Iris Vanselow.

AUDIO: Nachfrage in Reisebüros steigt wieder (1 Min) Nachfrage in Reisebüros steigt wieder (1 Min)

Mit "Flex-Tarifen" auf Nummer sicher gehen

Doch welche Ziele sind überhaupt angesagt? Nach Auskunft der Reisebüros zieht es die meisten Kunden im Sommer in die Mittelmeer-Länder. Besonders beliebt: Spanien, Griechenland und auch die etwas günstigere Türkei. Allerdings muss der Urlauber generell etwas tiefer in die Tasche greifen: Die Preise sind deutlich gestiegen. Das liegt laut Reiseexperten aus Rendsburg und Itzehoe unter anderem daran, dass die Kosten für Kraftstoff angezogen haben und Hotels ihre pandemiebedingten Umsatzausfälle nun wieder reinholen wollen. Wer beim Gedanken an den Sommer- oder Herbsturlaub noch Bedenken hat, dem raten die Reisebüros aktuell zu sogenannten "Flex-Tarifen". Dabei zahlt der Kunde etwas drauf, kann dann aber bei späteren Corona-Sorgen ohne Angaben von Gründen einfach stornieren oder verschieben.

Weitere Informationen Urlaub trotz Corona: Welche Regeln gelten? Wer aus Risikogebieten einreist, muss sich digital anmelden. Für Hotels gilt in Deutschland meist die 2G- oder 2G-Plus-Regel. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.02.2022 | 08:00 Uhr