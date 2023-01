Erstaunliche Entdeckung: Bislang unbekannte Schlupfwespenart in SH aufgetaucht Sendedatum: 13.01.2023 19:30 Uhr Sie ist auffällig hell und wurde zuvor noch nie offiziell gesichtet: Die Campodorus paradiesensis ist eine neue Schlupfwespenart, die im Kreis Schleswig-Flensburg entdeckt wurde.

Eine bislang noch unbekannte Wespenart ist in Schleswig-Holstein aufgetaucht. Insektenexperte Lennart Bendixen hat sie in Mohrkirch im Kreis Schleswig-Flensburg entdeckt. Campodorus paradiesensis - eine Schlupfwespe. Bereits im Mai 2020 war er in seinem wildbunten Garten auf das Tier auf einem Feldahorn aufmerksam geworden, wie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. Der umfangreiche Prüfprozess habe gut zweieinhalb Jahre gedauert.

Neue Schlupfwespenart mit auffälliger Färbung

Bendixens Neuentdeckung ist 6,4 Millimeter lang, gelb-orange gestreift und für eine Schlupfwespe ungewöhnlich hell. "Es grenzt fast an ein Wunder, dass diese auffällig gefärbte Art nicht schon viel früher entdeckt wurde", sagte Bendixen, der Partner im Projekt Blütenbunt-Insektenreich der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ist.

Er vermutet, "dass sie stark spezialisiert ist, und einfach noch kein Schlupfwespenspezialist zur richtigen Zeit am richtigen Ort war." Bendixen war am richtigen Ort und hält diesen gleich im Namen seiner Entdeckung fest: Campodorus paradiesensis ist angelehnt an den Straßennamen des Ortes der Entdeckung, Paradies.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere