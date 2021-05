Nachhaltigkeitspreis SH: Bio-Boote und Unkraut-Roboter Stand: 26.05.2021 17:23 Uhr Alle zwei Jahre verleiht das Umweltministerium gemeinsam mit der IHK Schleswig-Holstein den Preis an nachhaltige Projekte im Land. Wegen der Corona-Pandemie fand die Verleihung in diesem Jahr virtuell statt.

Der erste Preis geht in diesem Jahr an die Rieckens Landmilch GmbH aus Großbarkau (Kreis Plön). Sie zeigt, dass Landwirtschaft in Zukunft regenerativ werden könnte. Mit einem ausgeklügelten Nährstoffkreislauf für Tiere und Pflanzen verbessert der Hof die Boden- und Wasserqualität. Der Hauptpreis ist nach Angaben des Umweltministeriums mit mindestens 5.000 Euro dotiert.

Silber und Bronze für Kreise Dithmarschen und Schleswig-Flensburg

Die Firma nAlture aus Friedrichsgabekoog (Kreis Dithmarschen) hat in den vergangenen acht Jahren den Roboter "Bonirob" entwickelt. Groß wie ein Kleinwagen erkennt er Unkraut auf dem Gemüsefeld und beseitigt es ohne Chemie. Für diese Erfindung wird die Dithmarscher Firma mit dem 2. Platz ausgezeichnet, ebenfalls auf dem Treppchen landet die Jan Brügge Bootsbau GmbH aus Grödersby (Kreis Schleswig-Flensburg). Brügge nutzt ökologische Methoden und Materialien - so entstehen effiziente Boote nach Bio-Bauweise.

Auch der Nachwuchs wird ausgezeichnet

Beim Nachhaltigkeitspreis 2021 werden auch besondere Projekte im Bereich Bildung und Nachwuchs ausgezeichnet. In der MeerManege in Kiel und der Stadtschule Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) lernen Kinder ihre Umwelt und ihre Mitmenschen zu schätzen. Die Kita Natura eG aus Krummbek (Kreis Plön) entwickelt genossenschaftlich organisierte Kitas auf Bauernhöfen. Besondere Würdigungen der Jury gab es außerdem für ein Wohnprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung in Kiel und für das Kulturbüro von Niebüll (Kreis Nordfriesland), das auch Menschen mit geringen Einkommen kulturelle Erlebnisse ermöglicht.

