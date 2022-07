Nachfrage hoch, Angebot knapp: Brennholz immer teurer Stand: 07.07.2022 12:38 Uhr Die Preise für Brennholz in Schleswig-Holstein sind stark gestiegen. Grund ist zum einen die gestiegene Nachfrage nach Holzöfen. Zum anderen steht Holz im Moment nicht im Überfluss zur Verfügung.

Es sind die Gesetze der Marktwirtschaft: Wird etwas stark nachgefragt, ist aber nur begrenzt vorhanden, steigt der Preis. Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein ist die Nachfrage nach Brennholz zurzeit sehr hoch und das Angebot gleichzeitig extrem knapp. Wer seinen Ofen zum Heizen nutzt und auf ausreichend Brennholz angewiesen ist, könnte im kommenden Winter Probleme bekommen.

Wichtige Lieferketten sind unterbrochen

Obwohl im Sommer normalerweise Flaute beim Brennholzhandel herrscht, steht bei den meisten momentan das Telefon kaum still. Die Wartezeit für eine Holzlieferung in Schleswig-Holstein beträgt aktuell oft mehrere Monate. Nach Aussage zahlreicher Holzhändlerinnen und -händler kaufen sich inzwischen immer mehr Menschen einen Ofen oder Kamin. Grund seien die steigenden Gaspreise und die Sorge, dass Russland den Gashahn bald ganz zudreht. Hinzu kommt, dass durch den Krieg in der Ukraine wichtige Lieferketten unterbrochen sind und das Holzangebot dadurch besonders knapp ist. Alles zusammen führt zu langen Wartezeiten und explodierenden Brennholzpreisen. Die haben sich den Angaben zufolge innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt.

AUDIO: Preise für Brennholz enorm gestiegen (1 Min) Preise für Brennholz enorm gestiegen (1 Min)

Keine Entspannung in Sicht

Expertinnen und Experten raten, sich beim Holzhandel auf Wartelisten setzen zu lassen, oder bei privaten Waldbesitzerinnen und -besitzern nachzufragen. Allerdings wird sich an den langen Wartezeiten und den hohen Preisen vorerst vermutlich nichts ändern. Auch die schleswig-holsteinischen Landesforsten können nicht wirklich zur Entspannung der Lage beitragen: Sie bewirtschaften knapp ein Drittel der Wälder im Land, sagen aber, dass sie jetzt nicht einfach mehr Bäume fällen können, weil sie auf eine nachhaltige Waldwirtschaft achten müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energie