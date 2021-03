Nach Explosion in Nortorf: Ermittler finden Leiche Stand: 04.03.2021 12:08 Uhr Eine Explosion hatte am Montag ein Haus in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstört. Nun haben Ermittler in den Trümmern eine Leiche entdeckt.

Drei Tage nach der Explosion in Nortorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben die Ermittler nun eine Leiche gefunden. Ein Polizeisprecher sagte, dass am Vormittag ein Spürhund im Obergeschoss des zerstörten Hauses in der Marienburger Straße angeschlagen habe. Es gilt als wahrscheinlich, dass es sich um die vermisste 54-jährige Bewohnerin handelt. Gewissheit muss allerdings eine Obduktion bringen, weil die Leiche durch das Feuer nicht erkennbar ist.

Bei der Suche in den vergangenen Tagen mithilfe eines Leiterwagens hatten die Ermittler bisher nichts gefunden.

Etwa 100 Einsatzkräfte waren nach Explosion im Einsatz

Am Montagmorgen hatte es gegen 6.30 Uhr in dem Haus eine Explosion gegeben. Das Gebäude war anschließend in Brand geraten. Der 56-jährige Bewohner wurde später wenige Kilometer vom Haus entfernt auf einem Industriegebiet nicht ansprechbar in seinem Wagen gefunden. Er wurde in eine Klinik gebracht. Ob sein Zustand mit der Explosion zusammenhängt, ist noch unklar. Von der Frau fehlte zunächst jede Spur.

Das Feuer zerstörte das Reihenendhaus vollständig. Die rund 100 Einsatzkräfte konnten es aber schnell löschen. Das Technische Hilfswerk (THW) sicherte das einsturzgefährdete Haus. Die Unglücksursache ist weiter unklar, die Suche nach der Frau gehe vor, sagte ein Polizeisprecher. Auch zur Höhe des Sachschadens gab es bislang keine Angaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2021 | 12:00 Uhr