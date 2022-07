Nach Corona-Pause: Heute "Tag der Seenotretter" in Schleswig-Holstein Stand: 30.07.2022 17:55 Uhr Zum ersten Mal seit zwei Jahren laden Rettungsstationen heute wieder zum "Tag der Seenotretter" ein. Viele Stationen im Land nehmen am Aktionstag teil.

Polizei und Feuerwehr sind bei Notfällen an Land nicht wegzudenken. Doch wer hilft, wenn jemand auf See in Not gerät? Erst kürzlich hat der Fall eines Kleinkindes, das mit einer Luftmatratze auf die Ostsee getrieben war, gezeigt, wie wichtig schnelle Hilfe zu Wasser sein kann. Um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen, veranstaltet die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) jährlich den "Tag der Seenotretter". Auch für Schleswig-Holstein gibt es ein umfangreiches Programm.

Veranstaltungen rund um die Seenotrettung in Schleswig-Holstein

An fast allen teilnehmenden Stationen können Besucherinnen und Besucher Rettungsübungen live anschauen. Viele Orte zeigen auch Filme rund um die Einsätze. An der Nordseeküste begrüßen die Einsatzkräfte Interessierte am Sonntag zum Beispiel von 14 bis 18 Uhr auf dem Seenotrettungskreuzer "Eiswette". Treffpunkt ist an der Station Nordstrand (Kreis Nordfriesland). Auch in anderen Orten kann ein solcher Rettungskreuzer besichtigt werden, so zum Beispiel in Büsum (Kreis Dithmarschen).

An der Ostseeküste findet anlässlich des Tages in Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Gottesdienst statt. Neben einem maritimen Flohmarkt können Besucherinnen und Besucher dort Rettungsübungen mit einem dänischen SAR-Hubschrauber beobachten. Daneben gibt es zum Beispiel in Laboe ein Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt sowie ein Küstenkino.

Aktionstag der Seenotretter hat Tradition

Weitere Informationen zum "Tag der Seenotretter" gibt es auf der Webseite der Organisation. Den Aktionstag hat die DGzRS bereits vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen. Er findet traditionell immer am letzten Sonntag im Juli statt. Finanziert wird die Seenotrettung ausschließlich durch Spenden.

