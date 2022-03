Mordprozess Dänischenhagen: Angeklagter äußert sich erstmals Stand: 10.03.2022 16:13 Uhr In seiner Aussage vor dem Kieler Landgericht hat der angeklagte Mann aus Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) den Tatablauf beschrieben. Warum er die drei Menschen tötete, erläuterte er nicht.

Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Dänischenhagen und Kiel hat sich der Angeklagte am Donnerstag erstmals vor dem Kieler Landgericht geäußert. Er beschrieb, wie er seiner Frau im Mai vergangenen Jahres nach Dänischenhagen folgte und sie dort noch einmal zur Rede stellen wollte. Als sie ihn wegschickte, habe er aus seinem Wagen eine Maschinenpistole geholt und damit auf seine Frau und ihren neuen Bekannten geschossen. Anschließend sei er zu einem gemeinsamen Bekannten - einem Elektriker in Kiel - gefahren und habe ihn mehrfach in den Kopf geschossen, so der 48-jährige Angeklagte.

Angst vor Polizei-Durchsuchung

Warum er die drei Menschen tötete, erläuterte er dem Vorsitzenden Richter nicht - er könne es sich nicht erklären, so der Angeklagte. Die illegalen Tatwaffen hatte er nach eigenen Angaben dabei, weil er sie verstecken wollte. Seine Frau hätte von den auf dem Grundstück vergrabenen Waffen gewusst - und er sei in Sorge gewesen, dass die Polizei sie bei einer Durchsuchungsaktion findet, sollte seine Frau ihn anzeigen. Die Ehefrau hatte sich nach Gewalttätigkeit ihres Mannes im November 2020 von ihm getrennt, eine Gewaltschutzanordnung erwirkt und strebte die Scheidung an.

Der Mann aus Westensee muss sich seit dem 23. Februar vor Gericht verantworten. Am Dienstag soll der Prozess weitergehen - das Urteil will das Landgericht Ende März verkünden.

