Mireille-Prozess: Lebenslange Haft für Täter

Das Urteil im Prozess um die getötete Mireille aus Flensburg ist gefallen: Der Täter muss wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Flensburg sah es als erwiesen an, dass der verurteilte Mann aus Afghanistan das Mädchen am 12. März 2018 mit 14 Messerstichen in ihrer Wohnung in Flensburg aus Eifersucht ermordet hat. Der Verteidiger kündigte an, in Revision zu gehen.

Staatsanwalt: Mord aus niedrigen Beweggründen

Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer Ende Januar die lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen gefordert. Der Angeklagte sei nicht bereit gewesen, die Trennung von dem Mädchen zu akzeptieren, so der Staatsanwalt. Weil sich Mireille nach einer rund zweijährigen On-Off-Beziehung endgültig von dem Angeklagten getrennt habe und eine neue Beziehung eingegangen sei, habe er sie getötet. So sieht das auch das Gericht: Dass Mireille die Beziehung tatsächlich endgültig beendet habe, sei nicht mit der narzisstischen Persönlichkeit des Angeklagten vereinbar gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte sich auf ausgewertete Mobilfunkdaten, Chatprotokolle sowie Aussagen von Zeugen und Gutachtern berufen. Während des Prozesses hatte der Afghane seine Unschuld beteuert.

Verurteilter ist abgelehnter Asylbewerber

Der Afghane war 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er gibt an, 18 Jahre alt zu sein - das bedeutet, dass er zum Tatzeitpunkt noch minderjährig gewesen wäre. Doch diese Angabe war seit Prozessbeginn umstritten: Gutachter waren inzwischen zum Schluss gekommen, dass der Verurteilte mindestens 21 Jahre alt sei. Dies wirkte sich auf das Strafmaß aus, das Gericht wendete Erwachsenenstrafrecht an. Die Verteidigung hält ihn für jünger.

