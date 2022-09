Millionenschaden nach Großbrand in Schenefeld Stand: 16.09.2022 12:51 Uhr In einer Lagerhalle der Baumschule in Schenefeld im Kreis Steinburg ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 100 Feuerwehrkräfte waren zeitweise im Einsatz, konnten die Halle und angrenzende Büros aber nicht retten.

Gegen 21.30 Uhr ist das Feuer in der 3.000 Quadratmeter großen Lagerhalle der Baumschule ausgebrochen. Schnell färbten die haushohen Flammen den Nachthimmel über der 2.600-Einwohner-Gemeinde feuerrot. Mehrere Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass die Lagerhalle mit großer Photovoltaikanlage auf dem Dach komplett ausbrannte. Auch ein angrenzender Bürotrakt wurde schwer beschädigt.

Wegen des Funkenflugs wurde die Bundesstraße 430 zwischen Schenefeld und Breitenfelde in beide Richtungen gesperrt - Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst am Freitag um 12 Uhr wurden Sperrung und Warnung von der Leitstelle aufgehoben.

Bürgermeister Hansen: "Große Tragödie"

Schenefelds Bürgermeister Johann Hansen (CDU) zeigt sich gegenüber NDR Schleswig-Holstein bestürzt: "Der Betrieb Horstmann hat in den letzten Jahren wirklich eine gute Arbeit hier geleistet und für die Region eine Menge Wertschöpfung erwirtschaftet. Und dass hier jetzt in so einem relativ neuen Gebäude so ein Brand ausbricht, ist wirklich eine große Tragödie."

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Laut Feuerwehr war in der Halle unter anderem Dünger gelagert. Sobald die Ruine der Halle abgekühlt sei, werden Brandermittler mit ihren Untersuchungen beginnen, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

