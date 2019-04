Stand: 26.04.2019 10:44 Uhr

Millimeterarbeit: Rettungswege in Flensburg zugeparkt

von Peer-Axel-Kroeske und Andrea Schmidt

In manchen Stadtteilen ist es abends schwierig, einen Parkplatz zu finden. Da wird das Auto schnell mal nahe einer Kreuzung oder sogar im Parkverbot abgestellt. Viele scheinen zu vergessen, dass Rettungswagen im Notfall hier nicht durchkommen. In Schleswig-Holstein werden wegen des Problems mittlerweile regelmäßig Kontrollfahrten gemacht, wie der Landesfeuerwehrverband bestätigte. Am Donnerstagabend startete die Feuerwehr eine durch Flensburg-Jürgensby - und die städtischen Mitarbeiter verteilten innerhalb von eineinhalb Stunden 30 Knöllchen.

150 Meter in zehn Minuten geschafft

In den ohnehin schon engen Straßen ist teilweise kaum ein Durchkommen für die wuchtigen Rettungswagen. Der Drehleiterwagen der Feuerwehr in Flensburg ist mehr als zehn Meter lang und rund zweieinhalb Meter breit. In der Clädenstraße geht es mit dem Fahrzeug den Bordstein rauf und runter. In der besonders engen Mittelstraße stehen zehn Autos am Rand, obwohl man hier eigentlich nur zehn Minuten zum Be- und Entladen stehen darf. Für 150 Meter braucht der Einsatzwagen der Feuerwehr zehn Minuten - eine Millimeterarbeit. "Im Einsatzfall ist das eigentlich zu knapp. Das kann unter Umständen Menschenleben kosten, wenn wir nicht durchkommen", sagt Drehleiter-Fahrer Bernd Nielsen.

Festgesteckt wie der Korken in der Flasche

Begleitet wird die Aktion am Donnerstagabend auch von Ratsherr Frank Hamann. Er erinnert sich an eine sehr prekäre Situation in der Mittelstraße: "Wir hatten hier mal einen kompletten Hausbrand. Die Feuerwehr kam ein Drittel dieser Straße durch und steckte dann wie der Korken in der Flasche."

Nachts wird nicht mehr kontrolliert

Normalerweise sind die städtischen Mitarbeiter abends nicht unterwegs - und das scheinen viele Autofahrer zu wissen. "Wir hatten hier bis 2009 bei der Stadt Flensburg auch eine Nachtüberwachung. Die ist seinerzeit aus Sicherheitsgründen eingestellt worden, weil es Übergriffe auf zwei Mitarbeiter gab", sagte Annett Gellinger von der Ordnungsverwaltung. Um dies zu verhindern, müssten die Kontrolleure mindestens zu zweit losgehen. Dafür fehle das Personal, klagt die Flensburger Ordnungsbehörde.

Weil zugeparkte Rettungsgassen ein Problem in vielen Landesteilen Schleswig-Holsteins sind, appelliert die Feuerwehr an alle Autofahrer, sich beim Parken an die Regeln zu halten und im Zweifel den Wagen eben einfach weiter entfernt abzustellen.

