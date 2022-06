Messerstecherei im Kieler Rotlichtviertel mit zwei Verletzten Stand: 03.06.2022 13:18 Uhr Messerstecherei im Kieler Rotlichtviertel: In der vergangenen Nacht wurden nach Angaben der Polizei bei einer Auseinandersetzung in einer Kneipe zwei Männer verletzt.

Gegen ein Uhr betraten nach jetzigem Ermittlungsstand mehrere maskierte Personen die Kneipe American Pub in der Flämischen Straße. Sie griffen offenbar gezielt einen 27-Jährigen an, der am Tresen saß. Der junge Mann erlitt durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper lebensgefährliche Verletzungen. Mittlerweile soll sich sein Zustand stabilisiert haben.

Weiterer Kneipengast verletzt - Täter flüchtig

Neben dem 27-Jährigen saß ein weiterer 38 Jahre alter Mann am Tresen. Er erlitt leichte Schnittverletzungen und kam ebenfalls für kurze Zeit ins Krankenhaus. Die Täter flüchteten zu Fuß Richtung Alter Markt. Eine Beschreibung liegt noch nicht vor. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

AUDIO: Messerstecherei in Kieler Rotlichtviertel (1 Min) Messerstecherei in Kieler Rotlichtviertel (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2022 | 13:00 Uhr