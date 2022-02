"Menschen wollen sich berauschen" Stand: 18.02.2022 12:15 Uhr "Den Drachen jagen": In der Drogenszene die Bezeichnung dafür, Heroin auf einer Metallfolie zu erhitzen und den Dampf einzuatmen. Es ist auch der Titel des Buches, in dem die Lübeckerin Kerstin Herrnkind den Leidensweg ihres Bruders beschreibt - und ihren eigenen.

von Astrid Wulf

Während Uwes knapp 25-jähriger Drogensucht hat sie immer wieder versucht, ihm zu helfen. Sie lieh ihm Geld, besorgte Jobs, ließ ihn bei sich wohnen - trotzdem kam er vom Heroin nicht los. Aufgewachsen sind Kerstin Herrnkind und ihr jüngerer Bruder Uwe in einem niedersächsischen Dorf. "Es gab den Schützenverein, die Feuerwehr, den Fußballverein - überall wurde gesoffen", sagt die Autorin. Auch Uwe trank, begann später zu kiffen, Mitte der 1990er Jahre schnupfte er zum ersten Mal Heroin. Ein halbes Jahr später hing er an der Nadel. Mit 52 Jahren starb er an einer Mischung aus Heroin, Alkohol und Medikamenten.

Autorin Kerstin Herrnkind: "Verbote bringen nichts"

Erst Alkohol, dann Cannabis - Einstiegsdrogen, die letztlich in Uwes Heroinsucht geführt haben, sagt seine Schwester. Nichtsdestotrotz ist sie für die Pläne der Ampel-Koalition, den Anbau und Verkauf von Cannabis zu legalisieren. "Tatsache ist, dass Verbote nichts bringen", sagt Herrnkind. "Es gibt in Deutschland fast vier Millionen Cannabis-User. Menschen wollen sich berauschen, das ist in dieser Hochleistungsgesellschaft auch nur allzu verständlich." Sie findet, der Staat müsse darauf reagieren.

"Staat verletzt seine Fürsorgepflicht"

Dass Zigaretten, Bier und Schnaps legal und leicht verfügbar sind, Cannabis hingegen noch illegal, hält sie für verlogen. "Wenn man die sozialen Folgen von Alkohol ansieht, muss man sagen: Alkohol ist die gefährlichste Droge noch vor Heroin und Crack." Cannabis-Konsumentinnen und -Konsumenten hingegen schicke der Staat auf die Straße zu dubiosen Dealern, die gestrecktes Cannabis mit einem gefährlich hohen THC-Gehalt verkaufen, sagt Kerstin Herrnkind. Sie findet: "Der Staat vernachlässigt seine Fürsorgepflicht." Die Autorin fordert, dass der Staat Cannabis mit einem kontrollierten THC-Gehalt anbietet. Zusätzlich müsse verstärkt aufgeklärt werden: "Cannabis bleibt eine gefährliche Droge."

Suchtmediziner: Legalisierung macht es auch für Jugendliche leichter zu kiffen

Rainer Thomasius, Leiter des Suchtbereichs am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), ist gegen die Legalisierung von Cannabis. Zwar soll die Droge nur Konsumentinnen und Konsumenten ab 18 Jahren und auch nur in lizenzierten Geschäften verkauft werden. Aber Thomasius ist sicher, dass damit auch Jüngere leichter an Cannabis kommen. Das zeigten auch Studien aus den USA. "In US-Bundesstaaten mit einer Legalisierung liegen die Konsumquoten um 30 bis 60 Prozent höher als im US-Durchschnitt. Der Jugendschutz erweist sich als Illusion." Das könne zu stärkerem Suchtverhalten und mehr Psychosen führen, erklärt Thomasius.

Cannabis besonders für Jüngere gefährlich

Gerade für Jugendliche und jüngere Erwachsene ist Kiffen besonders schädlich, sagte Thomasius im NDR Info-Podcast "Familientreffen". Laut Thomasius kann es bis zum 22. Lebensjahr dauern, bis die Hirnreife abgeschlossen ist. Wer in dieser sensiblen Phase kifft, riskiert schwere Schäden. "Cannabinoide greifen da in diesen Prozess so ungünstig ein", sagt der Suchtmediziner. "Studien zeigen, dass Cannabis im Jugendalter regelmäßig mehr oder weniger regelmäßig konsumiert, zu Intelligenz-Einbußen und Schulproblemen führt, zu Angststörungen und Psychosen."

Kein Alkohol, keine Drogen: "Der beste Rausch"

Buch-Autorin Kerstin Herrnkind trinkt seit dem Tod ihres Bruders nicht einmal mehr Alkohol. "Ich war nie Alkoholikerin, aber ich weiß sehr wohl, dass ein Glas Wein am Abend ganz gut dazu dient, einen runterzubringen." Während der Arbeit am Buch sei ihr klar geworden: Alkohol ist eine Droge, die in meiner Familie eine Menge angerichtet hat. "Da ist mir die Lust auf Alkohol vergangen." Mehr als ein Jahr ist das her - nach Alkohol habe sie seitdem auch kein Verlangen mehr. "Nach ein paar Wochen kriegt man eine Klarheit, die besser ist, als jeder Rausch." "Den Drachen jagen - die Geschichte meines verlorenen Bruders" von Kerstin Herrnkind erscheint am Montag im Westend-Verlag und kostet 16,99 Euro.

