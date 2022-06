Mehrere Brände beschäftigen Feuerwehren in Schleswig-Holstein Stand: 05.06.2022 13:29 Uhr Bei Bränden in Rendsburg, Itzehoe, Rehm-Flehde-Bargen, Lentföhrden und Brunsbüttel wurden keine Menschen verletzt. In Rendsburg waren die Hausbewohner jedoch zunächst vom Rauch eingeschlossen.

In Rendsburg hat es am Sonntagmittag einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. Dort brannte nach Angaben der Leitstelle ein Keller am Thormannplatz. Weil der Rauch über das Treppenhaus abzog, seien zunächst viele der 38 Hausbewohner in ihren Wohnungen gefangen gewesen. Die Feuerwehr rettete eingeschlossene Menschen und Haustiere nach eigenen Angaben mit Leitern über Fenstern und Balkone. Durch das Feuer sei niemand verletzt worden. Die Arbeiten der Feuerwehr dauern an. Die Brandursache ist noch unklar.

Feuer in Schleswig-Holsteins Südwesten: Ursachen unklar

Grundsätzlich war es eine unruhige Nacht für die Feuerwehren im Südwesten Schleswig-Holsteins. Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag mussten sie nach Angaben der Leitstelle mehrere Male ausrücken. Kurz nach 20 Uhr brannte in Itzehoe (Kreis Steinburg) ein Carport, die Flammen griffen laut Leitstelle schnell auf das Dach eines Wohnhauses in der Straße "Lübscher Brunnen" über. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Gegen 20.30 Uhr brannte das Reetdach eines Hauses in Rehm-Flehde-Bargen (Kreis Dithmarschen). Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden die Glutnester schnell gelöscht und das Haus so gerettet.

In Lentföhrden (Kreis Segeberg) stand kurz vor Mitternacht das Dach eines Einfamilienhauses im Vosskamp in Flammen. Der Dachstuhl brannte komplett aus - das Haus ist laut Feuerwehr unbewohnbar. Und in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) brannte gegen 3.30 Uhr morgens eine Wohnung in der Kautzstraße völlig aus. Zu den Brandursachen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Personen wurden bei allen Bränden nicht verletzt.

