Mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach SH Stand: 06.09.2022 05:00 Uhr Seit einem Monat kommen wieder mehr Geflüchtete aus der Ukraine in Schleswig-Holstein an. Die Kapazitäten in den Unterkünften werden knapp. Ein Aufnahmestopp steht laut Ministerin Touré aber noch nicht zur Debatte.

700 bis 1.000 Flüchtende kommen derzeit jede Woche nach Schleswig-Holstein. Zu zwei Dritteln sind es laut Landesstatistik Menschen aus der Ukraine. Damit liegt die Zahl wieder ähnlich hoch wie zum Kriegsbeginn im Frühjahr. Die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden langsam knapp. Rund die Hälfte der Landesunterkünfte ist demnach bereits überbelegt.

22.000 Menschen aus der Ukraine bis Ende Juli

Mehr als 4.000 Menschen inklusive der Asylbewerberinnen und -bewerber leben derzeit in den insgesamt fünf Quartieren. Die Menschen aus der Ukraine werden hauptsächlich nach Boostedt, Segeberg und Seeth gebracht. Bis Ende Juli sind 22.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Schleswig-Holstein angekommen.

Von den Erstaufnahmeeinrichtungen werden die Geflüchteten auf die Kommunen im Land weiterverteilt. Bisher haben vor allem Städte Menschen aufgenommen. Ländliche Regionen müssen jetzt nachziehen. In der Vergangenheit gab es dort einige Wohnungsangebote, die bisher nicht genutzt wurden. Das könnte sich nun ändern. Die Kommunen müssen sich darauf einstellen, neue Quartiere bereitzustellen.

Touré: Situation vergleichbar mit 2015 und 2016

Auch aus Afghanistan, Irak und Syrien kommen wieder etwas mehr Asylsuchende an. Sozial- und Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) sieht bereits Parallelen zur Situation 2015 und 2016. Einen Aufnahmestopp wie in anderen Bundesländern zieht sie aber derzeit nicht in Erwägung.

Sprach- und Integrationskurse beginnen erst jetzt

Für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die inzwischen zum Teil schon ein halbes Jahr in Schleswig-Holstein sind, beginnen oft erst in diesen Wochen Sprach- und Integrationskurse. Es sind vor allem Frauen und Kinder, bei den Erwachsenen nur etwa ein Drittel Männer. Laut Jobcenter Flensburg verfügen etwa zehn Prozent der Menschen bei ihrer Ankunft über deutsche Sprachkenntnisse, 20 Prozent belegen einen Sprachkurs. Ein hoher Anteil verfügt laut Jobcenter über einen Berufsabschluss, nur einzelne haben aber bereits Arbeit. Mit der steigenden Zahl an Ankommenden werden auch wieder mehr Einführungsklassen und Kita-Plätze notwendig.

