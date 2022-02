Mehr Berufsschulen sollen Grundausbildung für die Feuerwehr anbieten

Das kann Schule machen: Feuerwehr-Grundausbildung im Lehrplan Stand: 07.02.2022 12:57 Uhr Viele Freiwillige Feuerwehren im Land suchen weiterhin dringend Nachwuchs. In Neumünster ist nun ein bundesweit einmaliges Projekt angelaufen, das Abhilfe schaffen könnte.

An einer Berufsschule bekommen die Schülerinnen und Schüler seit einigen Monaten Feuerwehr-Unterrichtsstunden und können danach bei den Freiwilligen Feuerwehren durchstarten. Auf dem Lehrplan an der Walther-Lehmkuhl-Schule stehen 140 Unterrichtsstunden in Feuerwehr-Theorie und Praxis. Dazu gehören nach Angaben des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums Löscheinsätze und die Rettung, technische Hilfeleistung, Rechtsgrundlagen, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie Erste Hilfe. Rund 50 Schülerinnen und Schüler im Bereich Technik können am Ende des Halbjahres die Prüfung zum Truppmann oder zur Truppfrau ablegen.

Schulleiter hat Feuerwehr-Grundausbildung angeregt

Das sei der erste Grundlehrgang für alle Freiwilligen Feuerwehren, erklärte Schulleiter Andreas Bitzer, der das Projekt angeschoben hat: "Das soll die Eintrittskarte für die Freiwilligen Feuerwehren sein, die normal im Umfang von 70 Unterrichtsstunden diese Ausbildung in ihren Wehren oder auch wehrübergreifend durchführen." Danach können die Schüler dann weitere Lehrgänge absolvieren, meinte Bitzer, selbst seit 30 Jahren aktiver Feuerwehrmann. Unterstützung hat der Schulleiter von verschiedenen Ministerien und dem Landesfeuerwehrverband bekommen

Interesse auch bei Berufsschulen in Flensburg und Rendsburg

Inzwischen hätten auch Berufsschulen in Flensburg und Rendsburg angekündigt, ähnliche Feuerwehr-Ausbildungen anzubieten, so Landesbrandmeister Frank Homrich. Sein Verband wolle den Schulen helfen, wo er kann. "Neben dem Kampf gegen den Mangel an Nachwuchs bei der freiwilligen Feuerwehr ist das auch eine Steigerung der Attraktivität der technischen Ausbildung an berufsbildenden Schulen", sagte Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Die an der Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster gestartete "Truppmannausbildung" sei ein Vorbild für andere Schulen im Norden und in ganz Deutschland.

