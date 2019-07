Stand: 03.07.2019 19:42 Uhr

Notfallfahrplan für Marschbahnstrecke fast fertig

Die Deutsche Bahn hat ihren Notfahrplan für die Marschbahnstrecke von Hamburg nach Westerland auf Sylt größtenteils fertig. Nachdem ein Lkw an der B5 zwischen Langenhorn und Bredstedt (beide Kreis Nordfriesland) eine Brücke beschädigt hat, kann der Zugverkehr in den kommenden Wochen nur eingeschränkt laufen. Von Westerland bis Husum verkehren Züge im Stundentakt. Sie brauchen aber etwa 30 Minuten länger. Durch den Unfall an der Brücke nahe Bredstedt ist auf dem Streckenabschnitt nur ein Gleis nutzbar. Um zusätzliche Kapazitäten für Reisende und Pendler zu schaffen, verkehren zwischen Husum und Niebüll Busse. Auch der sogenannte Sylt-Shuttle Plus, eigentlich Teil des Autozugs, ist nun im Nahverkehr unterwegs. "Die Bahn versucht, die Verspätungen so gering wie möglich zu halten", sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis.

Marschbahn: Notfallfahrplan soll wochenlang gelten

Die Reparaturarbeiten an einer Eisenbahnbrücke auf der Marschbahnstrecke dauern Wochen. Solange gilt ein Notfallfahrplan. Pro Stunde können nur vier Züge die Brücke befahren.







Eigentlich sollte der Fernverkehr während der vierwöchigen Reparaturarbeiten an der Brücke pausieren. Nun sollen zumindest morgens und mittags einige Fernzüge von Hamburg direkt weiter nach Sylt fahren.

Nur vier Züge können in einer Stunde die Brücke passieren

Durch den Lkw-Unfall waren laut Deutscher Bahn mindestens sieben Querträger der Brücke beschädigt worden. Die Folge: Zwischen Bredstedt und Niebüll ist nun nur ein Gleis frei, unter dem anderen liegen die beschädigten Brückenträger. Nach Bahn-Angaben können daher nur zwei Züge pro Stunde je Richtung fahren. Die Bahn bittet Reisende, mehr Zeit für die Reise einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren.

