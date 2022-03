Marode Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe: Keine Perspektive? Stand: 09.03.2022 18:30 Uhr Seit Jahren verfallen die Hölk-Häuser in Bad Oldesloe. Bislang hat kein Eigentümer bestehende Mängel nachhaltig beseitigt. Ausbaden müssen das die Mieter. Eine Perspektive für die Gebäude sehen Experten nicht.

von Philipp Eggers

Im Büro des Quartiersmanagements sitzt sie und spielt mit ihrem Sohn Adrian Karten. In ihre Wohnung können Faustina Norman und ihre Kinder noch nicht wieder. Ein paar Stunden dauert das noch. Dabei ist der Brand, der ihre Wohnung vorübergehend unbewohnbar gemacht hatte, schon mehr als vier Wochen her. "Ich will mich nicht beklagen", sagt sie. "Wir leben sicher und ich haben einen Schlafplatz für meine Kinder. Aber komfortabel ist es nicht, es ist eben nirgends wie zu Hause. Wir müssen zurück und ich weiß nicht, warum wir immer noch warten müssen."

Lange hatte es Streit gegeben, wie genau der Zustand ihrer Wohnung einzuordnen sei. Ein Gutachten hatte ergeben, dass eine Rückkehr eine Gesundheitsgefahr dargestellt hätte. Die Eigentümerin, die LEG Immobilien mit Sitz in Düsseldorf, hatte zunächst trotzdem darauf bestanden, dass eine fachgerechte Reinigung nicht notwendig sei. "Sie haben sich die Wohnung nicht mal angeschaut. Aber sie haben angerufen und gesagt: 'Kommt schon, da ist nichts. Du musst wieder rein.' Mein Sohn kann nicht gut schlafen. Er hat ein gesundheitliches Problem, deshalb ist es so ärgerlich. Wäre es nur ich, ich kann überall schlafen, von mir aus auch auf der Straße. Aber ich habe Kinder. Darum bin ich sauer. Die sollten mal nachdenken bevor sie sprechen."

Spendenbereitschaft und kostenlose Reinigung ihrer Möbel

Die Oldesloer Firma san-tax wollte helfen und hat ohne weitere Kosten Faustina Normans Möbel fachgerecht aufbereitet - und auch bei der LEG ein Angebot für die gebäudeseitige Sanierung abgegeben. Diesen Auftrag hat dann erst mehrere Tage später ein anderes Unternehmen bekommen. "Wir hatten Personal frei zu dem Zeitpunkt oder hätten Personal freisetzen können", sagt Geschäftsführer Björn Rüter. "Weil die Reinigung auch überschaubar war, hätten wir die gebäudetechnische Reinigung auch gleich durchführen können und somit hätte dann auch eine Woche früher das Inventar durch uns schon zurückgeliefert werden können."

Bewusste Verzögerungen von Vermietern?

Experten für sozialen Wohnungsbau sagen, diese Art der Verzögerung würden Vermieter in solchen Fällen häufig nutzen, um anderen Mietern zu zeigen, sie sollten sich besser nicht beschweren. Die LEG bestreitet, dass das der Fall gewesen sei - und hat sich inzwischen bereit erklärt, die Hotelkosten für Faustina Norman doch zu übernehmen. Mitgeteilt haben die Verantwortlichen das zwar der Stadt Bad Oldesloe - nicht aber dem Quartiersmanagement, das die Spenden für Faustina Norman gesammelt hat.

Für die Mitarbeiter des Quartiermanagements, wie Lennard Hamelberg, ist das frustrierend. "Wir sind hier vor Ort. Wir haben jemanden, der hier Vollzeit arbeitet und jeden Tag hier vor Ort ist. Diese Person hat engen Kontakt zu den Mieterinnen und für sie ist es kein Problem, diese Information auch an die Mieterinnen weiterzugeben oder an die Spender." Diese Möglichkeit werde aber nicht ausgeschöpft, das erschwere die Arbeit erheblich. Vor kurzem hat das Wohnungsunternehmen LEG die Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement, einem Kooperationspartner der Stadt Bad Oldesloe, komplett eingestellt.

Geschäftsmodell Schrottimmobilien

Wie kann unter diesen Bedingungen die Perspektive der Häuser und der Mieter darin aussehen? Stefan Kofner ist Professor für Immobilien- und Bauwirtschaft. Sein Spezialgebiet: Wohnen und soziale Raumentwicklung. Er sagt, die Gebäude seien nicht erst in den letzten Jahren, sondern schon seit dem Bau in den 70er-Jahren nie richtig instand gehalten worden. Ausbaden müssten das die Mieter: "Ich finde es ein schwieriges Geschäftsmodell aus Sicht des Vermieters. Das ist schon an der Grenze."

An den Objekten werde nur das Notwendigste gemacht - eine "Notinstandhaltung", wie Kofner es nennt. "An Miete nimmt man eben das, was das Jobcenter zahlt oder der Markt hergibt. Man quetscht sozusagen aus den Objekten noch einen Mietzahlungsstrom heraus. Ein paar Jahre funktioniert das so noch, aber natürlich haben die Objekte so keine Perspektive mehr", erklärt der Experte weiter.

Hilft ein Instandsetzungsgebot?

Welche Möglichkeiten gibt es, Investoren dazu zu bringen, solche Gebäude umfassend zu sanieren? Eine theoretische, sagt Kofner, wäre das Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot. §177 Baugesetzbuch. Darin heißt es, wenn ein Gebäude Mängel aufweist, "deren Beseitigung durch Modernisierung oder Instandsetzung möglich ist, kann die Gemeinde die Beseitigung der Missstände durch ein Modernisierungsgebot und die Beseitigung der Mängel durch ein Instandsetzungsgebot anordnen."

Die Eigentümerin der Hölk-Häuser, die Düssdeldorfer LEG Immobilien, hält davon nicht viel. "Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Verbesserung der technischen Situation der Gebäude am besten durch den Eigentümer erfolgt und dass staatliche Zwangsmaßnahmen nur die Ultima Ratio sein können, wenn der Eigentümer verantwortungslos handelt."

Risiko für Gemeinden

Aber lässt sich §177 im BauGB überhaupt so einfach anwenden? Professor Stefan Kofner ist da skeptisch. "Kann ich dieses Gebot aussprechen und dann beauftragt der Vermieter sofort die Handwerker? Das funktioniert leider so nicht." Das Problem sei, dass in Deutschland die Eigentümer-Position stark geschützt ist. "Der Eigentümer kann immer mit dem Argument der wirtschaftlichen Zumutbarkeit kontern. Also entweder objektiv, 'lohnt sich nicht', oder subjektiv, 'ich hab das Geld nicht'".

Wenn das passiert, so der Experte, bestehe die Gefahr, dass die Gemeinde die Kosten selbst tragen müsste. Darauf beruft sich auch der Oldesloer Bürgermeister Jörg Lembke. Er schreibt, ein solcher Prozess würde außerdem "viel Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, während der die Situation für die Mieter sicher nicht besser werden würde. Vernünftiger ist ein Dialog mit der Eigentümerin zur schnellen Verbesserung der Situation."

Wer kümmert sich bei zu hohen Mieten?

Bleibt noch die Frage nach den teuren Mieten - bis zu 10,72 Euro pro Quadratmeter bei den genannten Zuständen. Häufig werden die Mieten vom Jobcenter gezahlt, das aber nach eigenen Angaben keine Handhabe gegen die Mietpreise hat, weil man im Mietvertrag nicht als Vertragspartner auftauche. Die Mietverträge, schreibt die LEG, hätte man vom Vormieter übernommen. Einige dieser Mietverträge wolle man anpassen: "Angesichts unserer Verantwortung der angemessenen Bepreisung werden wir vor dem Hintergrund der Statistik der Marktmiete hier die Miete auf den Wert von 9,17 Euro pro Quadratmeter absenken." In einer größeren Wohnung soll die Miete sogar auf 8,50 Euro pro Quadratmeter gesenkt werden.

Gebäude ohne Perspektive

Wie geht es mit den Hölk-Häusern weiter? Ein Wohnungsaufsichtsgesetz gibt es in Schleswig-Holstein nicht, das würde die Position der Kommunen gegenüber Vermietern stärken, die ihre Objekte verwahrlosen lassen. Erst wenn die Wohnverhältnisse gesundheitsgefährdend sind, können die Behörden in Bad Oldesloe aktiv werden. Ändern kann die Zustände hier momentan nur die LEG.

Professor Stefan Kofner appelliert an die LEG, sich dem Gebäude, auch vor dem Hintergrund einer "Null-Rendite", anzunehmen: "Wer soll das sonst machen? 'Corporate Social Responsibility' - ich kann als Unternehmen nicht immer nur nehmen vom Staat und der Gesellschaft. Ich muss auch mal was zurückgeben. Und das Problem verschwindet ja nicht. wenn ich es an einen anderen Verantwortungslosen weiterverkaufen kann."

LEG will investieren - oder doch verkaufen?

Inzwischen lebt sie zwar wieder in ihrer Wohnung, doch Faustina Norman ist nach den Vorkommnissen der letzten Wochen auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Mit diesem Vermieter, sagt sie, möchte sie lieber nichts mehr zu tun haben: "Warum haben die nicht mit mir gesprochen? Ich war verzweifelt und brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, wohin ich mit meinen Kinder sollte. Warum ist das passiert? Das ist deren Schuld. Das Mindeste, was sie hätten tun können, ist darüber nachzudenken, dass ich jeden Monat meine Miete zahle."

Schriftlich kündigt die LEG an, Mängel beheben zu wollen. Man erarbeite derzeit Konzepte. Im Spätsommer sollen zudem neue Aufzuganlagen eingebaut werden. Kostenpunkt etwa 700.000 Euro. Doch die LEG prüft nach eigenen Angaben auch einen Verkauf der Häuser. Ob also im Spätsommer wirklich etwas passiert, muss dann vielleicht ein neuer Eigentümer entscheiden.

