Lösung für Imland-Klinik in Sicht: Standorte sollen bleiben Stand: 23.01.2022 12:38 Uhr Die Imland-Klinik soll ihre Standorte in Rendsburg und Eckernförde offenbar behalten. Nachdem sich bereits im Rendsburger Kreistag eine Mehrheit für die Pläne der Klinik abzeichnet, sagt auch die Landesregierung ihre Unterstützung zu.

Kern des Konzepts der Klinik ist die Sicherung beider Standorte. So soll in Eckernförde eine Klinik mit einem modernen internistisch-altersmedizinischen sowie psychiatrischem Schwerpunkt etabliert werden. Zugleich soll am Standort Rendsburg die Geburtsmedizin ausgebaut werden. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminster Heiner Garg (FDP) erklärte, dass der operative Betrieb am Standort Eckernförde eingestellt. Zugleich werde jedoch ein ambulantes Versorgungszentrum auch für Notfälle eingerichtet.

Umbaumaßnahmen sind notwendig

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rief den Kreistag in einer Mitteilung dazu auf, "zügig den Weg freizumachen für die Umsetzung des Konzepts und damit die Phase der Unsicherheit zu beenden." Er betonte, dass die Nachfrage nach psychiatrischen Behandlungsangeboten bundesweit wachse. Darauf baue das Konzept für den Kreis Rendsburg-Eckernförde auf. "Mit diesem stationären Versorgungsangebot würde der Fortbestand des Standortes Eckernförde gesichert und die medizinische Versorgung im Kreis zukunftssicher ausgebaut." Ohne Umbaumaßnahmen würde es in Eckernförde und Rendsburg aber nicht gehen, sagte Günther. Dazu gehörten der Abriss und Neubau von Gebäudeteilen. In Rendsburg sei zudem ein weiterer hebammengeleiteter Kreißsaal erforderlich.

Günther: Stehen zu unser finanziellen Zusage

In der Mitteilung heißt es außerdem, dass die Landesregierung zu ihren finanziellen Verpflichtungen, beide Klinikstandorte dauerhaft zu erhalten, stehe. Die Koalition von CDU, Grünen und FDP sei sich einig, hierfür rund 50 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, erklärte Günther. Die Summe müsste nach den üblichen Finanzierungsbedingungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes gemeinsam von Land und Kommunen getragen werden - also je 25 Millionen Euro. Gesundheitsminister Garg ergänzt: "Damit sind eine sehr gute Rund-um-die-Uhr-Akutversorgung der Bevölkerung sowie eine zuverlässige flächendeckende Versorgung im Kreis Rendsburg-Eckernförde sichergestellt."

Die Geschäftsführung der Imland-Kliniken hatte vergangene Woche mehrere Szenarien vorgestellt, wie es mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde weitergehen könnte. Neben vier bekannten Modellen kam dort der Erhalt der beiden Kliniken als neue Variante ins Spiel. Weil die Krankenhäuser seit Jahren rote Zahlen schreiben, werden voraussichtlich Einschnitte bei der medizinischen Versorgung und den rund 2.400 Beschäftigten nötig sein.

