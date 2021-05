Liveblog: Experten entschärfen heute Bombe in Flensburg

Folgende Notunterkünfte stehen bereit:

Idraetshalle, Moltkestr. 20 c

Gemeinschaftsschule West, Friesische Lücke 7

Fördehalle, Friesische Lücke

Hannah-Arendt-Schule, Friesische Lücke

Kurt-Tucholsky-Schule, Richard-Wagner-Straße 45

Goetheschule, Bismarckstr. 41

Zahlreiche Straßen im Evakuierungsgebiet

Geräumt werden alle Häuser in der Flensburger Neustadt und dem Stadtteil Duburg. Hier können Sie schauen, ob Ihre Straße betroffen ist.

Bürgertelefon gibt Auskunft

Anwohner, die Fragen zur Bombenräumung haben oder Hilfe benötigen, können das Servicetelefon der Stadt Flensburg anrufen: 0461/858550.

Evakuierung beginnt ab 9.30 Uhr

Es müssen für die Bombenentschärfung so viele Menschen ausquartiert werden, wie schon lange nicht mehr in Schleswig-Holstein, heißt es von der Stadt. Die Evakuierung der betroffenen Bereiche beginnt um 9.30 Uhr.

Bombe liegt auf dem TSB-Sportplatz

Sie ist bereits im Frühjahr bei Bauarbeiten auf dem Sportplatz des Turn- und Sportbund an der Eckener Straße gefunden worden. Der Blindgänger liegt mehrere Meter tief im Boden.

Guten Morgen!

In Flensburg findet heute eine der umfangreichsten Bombenentschärfungen in Schleswig-Holstein statt. Dafür müssen nach Angaben der Stadt 16.500 Menschen aus der Flensburger Neustadt und dem Stadtteil Duburg ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt Flensburg spricht von der einer der größten Evakuierungsaktionen in der jüngeren Geschichte von Schleswig-Holstein. Wir halten Sie im Blog den ganzen Tag auf dem Laufenden. Dazu gibt es Videos, Audios, Bilder und Hintergründe.