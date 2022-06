Letzte Runde für die Koalitionsgespräche im Kieler Landeshaus Stand: 21.06.2022 11:41 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und die Grünen gaben sich am Morgen optimistisch, dass der fertige Koalitionsvertrag morgen vorgestellt werden kann. Das die schwarz-grüne Koalition noch scheitern könnte, glaubt von den Verantwortlichen niemand mehr.

Es geht um Detailfragen und Formulierungsfehler, die nun in dem über 200 Seiten langen Koalitionsvertrag geklärt werden müssen, so Aminata Touré von den Grünen. "Wir haben alle strittigen Punkte geklärt, heute geht es noch einmal darum, den Text komplett durchzugehen." Sie gehe davon aus, dass die Verhandlungen heute im Laufe des Tages abgeschlossen werden können. Ähnlich äußerte sich Daniel Günther vor dem Beginn der Verhandlungen am Vormittag: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die letzten Brocken heute noch zur Seite räumen werden. Wir sind gut davor und ich bin wirklich optimistisch."

Ein wichtiger Punkt soll heute noch die Priorisierung der politischen Bereiche sein, also was mit wie viel Geld finanziert werden soll. Das sei sehr wichtig, betonte Karin Prien (CDU).

Das letzte Wort haben die Parteien Anfang nächster Woche

Der Vertrag soll dann morgen vorläufig unterzeichnet werden. Das letzte Wort haben dann jeweils die Parteitage von CDU und Grünen am kommenden Montag. Möglicherweise gibt es künftig ein Ressort mehr als bisher, womit die Gesamtzahl der Ministerien von sieben auf acht steigen würde. Wer am Ende welches Amt in der künftigen Regierung bekleidet, will CDU-Landeschef Günther auf dem Parteitag verraten.

Ministerpräsidenten-Wahl bereits terminiert

Wenn die Parteien dem Vertrag zustimmen, wird dieser kommenden Dienstag final unterzeichnet. Dann könnte sich in acht Tagen, so ist es bereits von der CDU beantragt, Daniel Günther im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

