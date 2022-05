Landtagswahl in SH: Die Wahlprogramme der Parteien

Stand: 05.05.2022 09:00 Uhr

Am Sonntag sind alle Wahlberechtigten aufgerufen, den Landtag neu zu wählen. Seit Wochen gehen die Parteien landesweit auf Stimmenfang. Auf die Frage, welche politischen Themen für die Schleswig-Holsteiner wichtig sind, nannten bei einer NDR Umfrage vom 31. März Verkehr (27 Prozent), Energiepolitik (20), Bildung (19), Umweltschutz/Klimawandel (15) sowie Wirtschaft (11). Was versprechen die verschiedenen Parteien ihren Wählern? Hier gibt es die Wahlprogramme zur Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein zum Downloaden.