Landtag in SH: Mehr sichere Orte für Frauen notwendig Stand: 25.11.2022 11:44 Uhr Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hat sich auch der Landtag in Kiel mit dem Thema befasst. Die Forderungen waren eindeutig: mehr Geld und mehr sichere Orte für Frauen.

Einig waren sich alle Fraktionen darin, dass Schleswig-Holstein finanziell ganz gut aufgestellt ist, um Frauenhäuser und andere Beratungsstellen zu unterstützen. Aber: Es braucht noch mehr Geld und vor allem mehr sichere Orte für Frauen, die Gewalt erfahren haben. Um Gewalt früher zu erkennen und besseren Schutz für Frauen sicherzustellen, soll in Schleswig-Holstein ein neues Kompetenzzentrum gegen geschlechtsspezifische Gewalt entstehen.

Tausende Fälle von Gewalt im Jahr

Beate Raudies von der SPD sagte, es sei derzeit oftmals nicht möglich, Frauen in Not schnell und unkompliziert zu helfen. "Wir benötigen insgesamt mehr Frauenhausplätze, denn immer noch müssen Frauen und ihre Kinder abgewiesen werden." Dass es mehr Einsatz braucht im Kampf gegen Gewalt an Frauen, belegte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) mit alarmierenden Zahlen: "In Schleswig-Holstein wurden letztes Jahr 3.899 Frauen Opfer partnerschaftlicher Gewalt. Und das ist 3.899 Mal zu viel."

FDP: Keine Zeit verlieren

Auch da soll das Kompetenztentrum greifen, indem Strategien erarbeitet werden, um Gewalt möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Annabell Krämer von der FDP wünscht sich ein "bisschen mehr Butter bei die Fische". Sie forderte, dass nicht lange gewartet werde und dass das Kompetenzzentrum sofort loslege mit der Arbeit.

16 Frauenhäuser im Land - oftmals kein Platz mehr

Nach Angaben des Gleichstellungsministeriums gibt es im Norden derzeit 16 Frauenhäuser mit insgesamt rund 360 Plätzen, die vom Ministerium gefördert werden. Die meisten Frauenhäuser im Land sind autonome Frauenhäuser. Die Suche nach freien Plätzen erstreckt sich nicht selten auf das gesamte Bundesgebiet. Helfen kann hier unter anderem eine Online-Seite der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser.

Zu wenig Personal in den Frauenhäusern

Zwei neue Häuser in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sind vom Land geplant. Neben mehr Plätzen brauchen die Häuser nach eigenen Angaben auch mehr Stellen. Die zunehmende Bürokratie, die Verwaltung und die immer vielfältigeren Aufgaben führen laut Koordinierungsstelle dazu, dass der Stellenschlüssel von 1:6 längst nicht mehr ausreicht, damit die pädagogische Arbeit in den Häusern nicht zu kurz kommt.

