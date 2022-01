Landesjagdverband will Rotwild vor Inzucht schützen Stand: 31.01.2022 11:24 Uhr Durch unüberwindbare Straßen ist das Rotwild gezwungen, auf kleinen Räumen zu bleiben. Die Folge: Inzucht. Der Landesjagdverband appelliert nun an die Landesregierung, etwas dagegen zu tun.

Bundesstraßen, Autobahnen und Bahngleise zerschneiden seit Jahrzehnten die Natur. Auch in Schleswig-Holstein sind sie für Wildtiere Barrieren, die kaum zu überwinden sind. So können verschiedene Tiergruppen nicht zueinanderfinden, um sich zu vermehren. Beim Rotwild führt das dazu, dass sich immer wieder die gleichen Tiere einer Gruppe paaren. Seit gut 20 Jahren nehmen die Anzeichen für Inzucht unter diesen Tieren zu, sagt der Landesjagdverband und berichtet von immer mehr Tieren mit verkürzten Unterkiefern oder deformierten Schädeln.

Wanderrouten schützen

Der Verband fordert deshalb, dass die Landesregierung einen Wildwegeplan entwickelt, um so die Wanderrouten des Rotwilds zu schützen. "Unser Ziel muss es sein, das ganze Land wieder durchgängig zu machen für das Rotwild, so dass überwiegend die mittelalten Hirsche die Möglichkeit haben, durch das Land zu ziehen und sich gegenseitig gesund zu erhalten", sagt Frank Zabel vom Landesjagdverband. Die Populationen in den Restlebensräumen seien zu klein, um sich gesund weiter zu vermehren. "Deshalb ist dieser genetische Austausch so wichtig", meint Zabel.

"Genetische Variabilität in SH schlecht"

Schleswig-Holstein stehe im bundesweiten und im europäischen Vergleich schlecht da, was die genetische Variabilität angeht. "Selbst gemessen an ansonsten genetisch sehr verarmten Populationen - zum Beispiel auf Sardinien - ist die Population in Schleswig-Holstein eben sehr schlecht, was die Variabilität angeht. Und damit hat sie eben eine gewisse Neigung zur Inzucht-Depression", sagt Zabel.

Maßnahmen wie Wildbrücken seien zwar gut, reichten aber nicht aus. Es seien zu wenige und die Wege dorthin seien zum Teil durch eingezäunte Knicks oder Photovoltaikanlagen versperrt.

