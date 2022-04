Küstenschutz prüft Deiche nach Winterstürmen

Wie stabil sind die Deiche an der Westküste? Stand: 07.04.2022 18:19 Uhr Die Stürme im Frühjahr haben Spuren an den Deichen hinterlassen. Die Witterung nagt ebenfalls an ihnen. Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz prüft jetzt den Zustand der Deiche.

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) ist in Schleswig-Holstein auf Deichschau. Am Deich in Dagebüll (Nordfriesland) sind Mitarbeiter des LKN dabei, die Grasnabe, also die oberste Schutzschicht des Deiches auszubessern. "Die Grasnabe hat oberflächlich Schaden genommen, aber die Deichsicherheit hat hier jederzeit gestanden", stellte LKN-Bereichsleiter für Instandhaltung, Fabian Lücht, fest. Das Hochwasser vor wenigen Monaten hatte hier einige Löcher verursacht.

Matten und Pfähle gegen Sturmschäden

Auch im nordfriesischen Hauke-Haien-Koog, etwa sechs Kilometer weiter südlich von Dagebüll, setzten die Stürme dem Deich zu. Hier wurden die Aushöhlungen mit sogenannten Buschmatten verdeckt und mit Holzpfählen im Erdreich befestigt, damit das Wasser der Nordsee nicht noch weiter in den Deich vordringen kann. Bei den Kontrollen fand das LKN am Deich im Sönke-Nissen-Koog doppelt so viel Treibsel, also angespültes Seegras und Algen, wie normalerweise nach einem Sturmwinter. "Wir hatten dieses Jahr übermäßig mehr Stürme und auch stärkere Stürme, die entsprechend dann auch größere Schäden verursacht haben", erklärte Lücht.

Deichschäden von etwa einer halben Million Euro

Um die Grasnarbe der Deiche schnell zu reparieren, schneiden Mitarbeiter des LKN mehrere tausend Quadratmeter sogenannter Grassoden bei Schlüttsiel aus. Diese Rasenstücke werden auf den löchrigen Stellen im Deich wiederverwertet. Rund eine halbe Millionen Euro wird es wohl kosten, die Schäden an der Westküste zu beheben und weiteres Treibsel zu entfernen. Aus Sicht des LKN befinde sich das aber noch alles im Rahmen. Man habe in den vergangenen Jahren auch schon deutlich Schlimmeres erlebt.

