Kolumne: Signale aus dem Weltall? Stand: 27.05.2023 06:00 Uhr Die Wahrscheinlichkeit, von einem Meteoriten getroffen zu werden, ist 200 mal kleiner als ein Sechser im Lotto. Dass einer am helllichten Tag aus dem Himmel in den Garten fällt, auch. Ein Grund mehr für unsere Kolumnistin, sich zu fragen, ob gerade alles mit rechten Dingen zu geht.

von Stella Kennedy

Ein Zwergwal in der Trave, Kühe auf der Rader Hochbrücke, ein Meteorit fällt vom Himmel und direkt in den Garten einer Elmshorner Familie. Da scheint doch irgendetwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen, oder? Begann das alles erst, als im März ein Amrumer Zahnarzt mit seinem Teleskop einen unbekannten Kometen entdeckte? Oder schon vor vier Jahren, als ein Feuerball über Norddeutschland zu Nackenverrenkungen führte?

Weitere Informationen Die Kolumnen von Stella Kennedy Stella Kennedy reflektiert die Wirrnisse unseres Alltags im Norden - mal ernst, mal heiter, aber immer ironisch. mehr

Das müssen doch alles Zeichen sein. Von oben! Ich meine, so viele ungewöhnliche Dinge passieren doch selten auf einem Haufen. Naht der Weltuntergang oder alles purer Zufall? Allein dass ein Meteorit landet, ist ja noch unwahrscheinlicher, als dass die Deutschen im Eurovision Song Contest gewinnen (nur zwei Mal bei 66 Veranstaltungen). Für den Finder Mahmut Sahin und seine Familie ist der Brocken jedenfalls das wortwörtliche Geschenk des Himmels, er bekommt gerade sechsstellige Angebote. Ein Sechser im Lotto wäre wahrscheinlicher.

Weitere Informationen Elmshorner Meteorit stammt aus Urzeit des Sonnensystems Forscher aus Münster haben eines der Meteoritenstücke analysiert. Es ist 4,5 Milliarden Jahre alt und kommt aus einem Asteroidengürtel. mehr

Wenn das Leben dir einen Meteoriten gibt...

Doch ist es nicht immer so gewesen, dass ein kosmischer Stein Jackpot-Potenzial hätte (mittlerweile boomt der Handel mit Meteoriten). Im Jahre 1954 wurde die nichtsahnend auf ihrer Couch dösende Ann Hodges von einem Meteoriten getroffen, eine Prellung an der Hüfte war die Folge - und anschließend viel Aufmerksamkeit. Als diese abgeklungen war, wollte niemand mehr den Stein. Für 25 Dollar verkaufte sie ihn schließlich dem Alabama Museum of Natural History, nachdem sie ihn zeitweilig als Türstopper benutzt hatte.

Und die merkwürdigen Ereignisse bei uns im Norden: Für manche Signale aus dem All, für die anderen der Anfang vom Ende, für die Sahins der Beginn von etwas ganz Großem. Ob komplett willkürlich oder eine kosmische Kontaktaufnahme. Das Leben ist, was du daraus machst. Des einen Glück ist des anderen Türstopper.

VIDEO: Kühe auf der Rader Hochbrücke (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.05.2023 | 10:30 Uhr