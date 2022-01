Kirchen in SH kämpfen gegen Mitgliederschwund Stand: 30.01.2022 12:28 Uhr Die beiden großen Kirchen in Schleswig-Holstein kämpfen weiter gegen sinkende Mitgliederzahlen. Zuletzt waren durch ein Gutachten etwa 500 Missbrauchsfälle bekannt geworden. Seitdem steigen die Kirchenaustritte weiter an.

Was kann getan werden, um den Mitgliederschwund zu stoppen? Vor dieser Frage stehen die evangelische und katholische Kirche im Land. Der Trend ist nach Angaben der Standesämter bereits in den vergangenen Jahren erkennbar gewesen. Ein neues Missbrauchsgutachten aus dem Erzbistum München und Freising scheint die Austrittswelle nun zusätzlich anzuschieben. Das Gutachten hatte ergeben, dass Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder in der Diözese über Jahrzehnte nicht richtig verfolgt wurden.

Starker Anstieg der Terminanfragen für Austritte

Nach der Veröffentlichung vor anderthalb Wochen sind in Flensburg die Terminanfragen für Kirchenaustritte deutlich angestiegen, erklärte ein Stadtsprecher. Auch in Kiel zeigt sich der gleiche Trend: Rund 580 Anfragen für Austritte sind bei der Stadt im Januar eingegangen. Mehr als ein Viertel von dem, was die Stadt sonst im gesamten Jahr an Austritten zählt. Und auch in Lübeck werden aktuell viele Austrittstermine angefragt. Für die beiden großen Kirchen sind das schlechte Nachrichten in Zeiten ohnehin knapper Kassen. Die Finanzierung wichtiger kirchlicher Arbeit werde damit zunehmend problematischer, so die Nordkirche.

AUDIO: Mehr Kirchenaustritte in SH nach Missbrauchsgutachten (1 Min) Mehr Kirchenaustritte in SH nach Missbrauchsgutachten (1 Min)

Ziel: Moderner und glaubwürdiger werden

Die evangelische Kirche will deshalb jetzt gewohnte Pfade verlassen und moderner werden - zum Beispiel mit mehr digitalen Gottesdiensten und Präsenz in den Sozialen Medien. Das Erzbistum Hamburg, Vertreter der katholischen Kirche auch bei uns in Schleswig-Holstein, will Fälle von sexualisierter Gewalt weiter aufarbeiten lassen. Das werde zu einer glaubwürdigeren Kirche führen, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2022 | 12:00 Uhr