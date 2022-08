Kinderschutzbund Schleswig-Holstein feiert 60-jähriges Jubiläum

Stand: 26.08.2022 10:07 Uhr

Vor 60 Jahren wurde der Landesverband des deutschen Kinderschutzbundes in Schleswig-Holstein gegründet. Sein Jubiläum hat der Kinderschutzbund am Donnerstag in Kiel gefeiert.