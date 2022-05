Kinderbuchpreis von der "Kieler Lesesprotte" vergeben Stand: 24.05.2022 20:18 Uhr In Kiel ist der diesjährige Kinderbuchpreis im Opernhaus verliehen worden. Grundschüler bewerteten die insgesamt 15 Bücher und wählten einen Sieger.

Die "Kieler Lesesprotte" gehört zu den bekanntesten Kinderbuchpreisen in Deutschland. Der Preis wird von einer reinen Kinderjury vergeben. Zu ihr gehörten Kinder, die im Schuljahr 2021/22 die dritte oder vierte Klasse besuchen - sie haben aus 15 nominierten Büchern das beliebteste Kinderbuch gekührt. Sieger des diesjährigen Kinderbuchpreises ist "Hüterin des Waldes - Hannas Geheimnis" von Mona Larch. Die zweiten und dritten Plätze gehen an den Hamburger Autor Ulf Blanck für sein Buch "Rick Nautilus - SOS aus der Tiefe" und die Geschichte "Geisterschule Blauzahn - Lehrer mit Biss" der Stuttgarter Kinderbuchautorin Barbara Rose.

Kinderjury hat fleißig gelesen

"Besonders gefreut hat uns, dass in diesem Jahr mit 325 Kindern so viele wie noch nie fleißig gelesen haben und es zudem richtige Leseratten in der Kinderjury gab", freut sich Gunna Westphal vom Organisationsteam der "Kieler Lesesprotte". Die Dritt- und Viertklässler, die sämtliche Geschichten gelesen haben, erhalten Buchgutscheine, um noch mehr lesen zu können. Insgesamt seien über 1.250 einzelne Bewertungen eingegangen, die waren Grundlage für die Juryentscheidung. Bis zum 31. Mai wird es in der Buchhandlung Hugendubel im Sophienhof in Kiel einen eigenen Verkaufstisch mit allen nominierten Büchern der "Kieler Lesesprotte" geben.

Sonderpreise gehen an drei engagierte Klassen

Auch Sonderpreise wurden vergeben. Die bekommen drei besonders engagierte Klassen, in denen fast alle fleißig mitgemacht haben. Ein Gutschein für den Besuch des Studio Filmtheaters geht an die Klasse 3a der Fritz-Reuter-Schule in Friedrichsort. Die 3a der Grundschule Suchsdorf in Kiel darf sich auf einen Besuch auf dem Reiter- und Bauernhof Augustenhof in Haßmoor bei Rendsburg freuen und der Mediendom der Fachhochschule Kiel lädt die Klasse 3a der Ellerbeker Schule in Kiel ein. Unter allen Kindern wird außerdem ausgelost, wer mit der ganzen Klasse einen Besuch im Metro Kino im Schlosshof gewinnt.

