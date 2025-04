Stand: 15.04.2025 12:26 Uhr Kieler Klimaforscher: Warum sich Europa am stärksten erwärmt

Kein Kontinent der Erde erwärmt sich so schnell wie Europa. Das zeigt ein aktueller Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif warnte im Morgenmagazin von ARD und ZDF vor den Auswirkungen und bezeichnet sie als dramatisch: "Ich muss sagen, wir müssen endlich mal die Tatsachen zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln." Europa erwärme sich laut Latif so schnell, weil es dort viel Landfläche gibt, Landregionen erwärmen sich schneller als Meeresregionen. Außerdem spiele die Luftqualität eine Rolle. Diese werde in Europa zwar immer besser, aber "je weniger Dreck in der Luft ist, desto weniger wird die Sonnenstrahlung zurück reflektiert. Umso wärmer kann es in Europa werden."

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Extremwetter