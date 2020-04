Stand: 15.04.2020 19:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Karl-May-Spiele: Saison 2020 abgesagt

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind für die Saison 2020 abgesagt. Das gab die Geschäftsführerin Ute Thienel am Mittwoch bekannt. Das geplante Abenteuer "Der Ölprinz" werde erst im Sommer 2021 gezeigt. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen bis mindestens zum 31. August 2020 deutschlandweit keine Großveranstaltungen stattfinden. Davon sind auch die Aufführungen im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg betroffen.

Alexander Klaws bleibt auch 2021 Winnetou

"Doch unser Stück fällt nicht aus", betonte Thienel. "Es wird auf die Saison 2021 verschoben und dann genauso auf die Bühne gebracht, wie wir es schon für dieses Jahr geplant hatten." Alle drei Hauptdarsteller werden mit zwölf Monaten Verspätung in ihre Rollen schlüpfen: Alexander Klaws bleibt als Winnetou im Sattel und auch die Gaststars Sascha Hehn als Ölprinz und Katy Karrenbauer als Rosalie Ebersbach sind dabei. Die 69. Karl-May-Saison läuft vom 26. Juni bis zum 5. September 2021.

Umbuchung oder Gutschein

Für die Saison 2020 waren mehr als 70.000 Tickets bereits verkauft worden. Wer Eintrittskarten für die Spielzeit hat, kann diese auf das kommende Jahr umbuchen. Auch die gewählten Sitzplätze könnten beibehalten werden, hieß es vom Veranstalter. Alle Gäste, die sich noch nicht auf einen konkreten Termin festlegen wollen, können sich einen Gutschein ausstellen lassen. Er besitzt eine Gültigkeit von drei Jahren. Thienel rechnete für 2020 mit einem Verlust von etwa zweieinhalb Millionen Euro. Es gebe allerdings Rücklagen aus den Vorjahren, durch welche das Minus aufgefangen werden könne.

