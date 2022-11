Junge Männer nach Messerattacke in Kiel zum Teil lebensgefährlich verletzt Stand: 05.11.2022 13:34 Uhr Nach einen Messerangriff auf junge Männer in Kiel, konnten die Täter flüchten. Die Polizei prüft auch Homophobie als ein mögliches Tatmotiv.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend in der Kieler Innenstadt drei junge Männer durch Messerstiche teils schwer verletzt. In einem Fall habe das Opfer lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein vierter Mann sei durch einen Faustschlag verletzt worden.

Tatmotiv Homophobie wird geprüft

Die Geschädigten, altersmäßig alle etwa Mitte 20, waren den Angaben zufolge am Sonnabend gegen 1.30 Uhr unterwegs, als sie von drei bis vier Angreifern attackiert wurden, die zuvor aus einem Auto gestiegen waren. Die Täter konnten nach dem Angriff flüchten. Die Polizei prüft auch Homophobie als ein mögliches Tatmotiv.

