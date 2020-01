Stand: 02.01.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Welle Nord

In Dithmarschen kostenlos Bus fahren

Im Kreis Dithmarschen fahren Linienbusse von heute an kostenlos. Fahrgäste können die Busse im gesamten Kreisgebiet bis zum 12. Januar nutzen, ohne sich eine Fahrkarte kaufen zu müssen. Die Idee zu der zehntägigen Aktion kam aus dem Wirtschaftsausschuss des Kreistags. Der Kreis will auf das in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich weiterentwickelte Busangebot aufmerksam machen, das eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr wie Pkw oder Motorrad darstellt.

Die Menschen in Dithmarschen sollen das Angebot kennenlernen und im besten Fall auch über den Aktionszeitraum hinaus nutzen. Der Kreis hofft, auch Pendler mit den Gratisfahrten vom Bus-Grundnetz überzeugen zu können.

Zehn Tage lang können Fahrgäste im Kreis Dithmarschen kostenfrei die Busse nutzen. Der Kreis erhofft sich mit der Aktion eine Stärkung des ÖPNV.







Aktion kostet rund 15.000 Euro

Die Kosten für das Projekt beziffert der Kreis mit rund 15.000 Euro. "Wir waren erstaunt, dass das so ein geringer Betrag ist", sagte Veronika Kolb (FDP), Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Hochgerechnet auf ein Jahr sei das kein großer Ausfall, sollte es einmal permanent kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Dithmarschen geben. "Das wäre mit Blick auf den demografischen Wandel und den steigenden Tourismus aus unserer Sicht ein gutes Angebot", meinte die Vorsitzende weiter. Allerdings müsse das noch diskutiert werden.

Die aktuelle Offerte gilt übrigens nur für die regulären Linienbusse. Für Züge und die meisten Bürgerbusse in Dithmarschen müssen Fahrgäste ganz normal Tickets kaufen.

