Impfkampagne an Schulen "wird zu Diskussionen führen" Stand: 28.07.2021 17:28 Uhr Am Montag startet die Schule wieder in Schleswig-Holstein. Bildungsministerin Karin Prien hat heute angekündigt, dass allen Schülern ab 12 Jahren ein Impfangebot gemacht werden wird. Die Reaktionen darauf sind verhalten.

Sowohl Schulleiter, als auch Lehrer und Eltern sehen den Plan, Schüler vor Ort in Schulen impfen zu lassen, kritisch. Der Verband der Schulleitungen befürchtet, dass das zu Diskussionen führt. Das glaubt auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Schulleitungen könnten demnach zwischen die Fronten von Impfbefürwortern, Impfskeptikern und Impfgegnern geraten. Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen findet, dass Impfen auf keinen Fall während der Schulzeit stattfinden sollte, das würde viel zu viele Konflikte erzeugen. Besser wäre ein Angebot am Nachmittag oder am Wochenende.

AUDIO: Kommentar zu Impfungen von Schülern: Es fehlt der Kompass (1 Min) Kommentar zu Impfungen von Schülern: Es fehlt der Kompass (1 Min)

Pick: Impfentscheidung soll in Ruhe in der Familie getroffen werden

Für Claudia Pick aus dem Landeselternbeirat der Gymnasien kam die Ankündigung der Ministerin am Mittwoch ziemlich überraschend: "Eigentlich erwarten wir in solchen wichtigen Dingen vielleicht als Elternvertretung auch mehr eingebunden zu werden." Für Eltern sei es schwierig, sich jetzt so schnell zu entscheiden. Bereits in der nächsten Woche müsse man sich für eine Impfung anmelden, so Pick. Ihrer Meinung nach sollte die Entscheidung für oder gegen eine Impfung der Kinder "individuell und frei von jeglicher sonstiger Belastung in den Familien getroffen und abgewogen werden." Sie spricht sich dafür aus, Impfaktionen nicht zwingend in der Schule stattfinden zu lassen.

Noch keine Empfehlung der Stiko

Viele Eltern sind verunsichert, weil die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren nur dann empfiehlt, wenn Vorerkrankungen vorliegen. Ministerin Karin Prien (CDU) sagte, dass sie keine generelle Empfehlung abgeben könne, das müsste von Kind zu Kind individuell entschieden werden. Sie empfiehlt, sich bei Fragen an den Kinder- oder Impfarzt zu wenden. Die Kassenärztliche Vereinigung wird auch eine extra Hotline einrichten, an die sich Eltern mit Fragen wenden können. Die Ministerin sagte aber auch: ihre Kinder seien alle geimpft.

