Stand: 02.02.2019 06:00 Uhr

Husum startet Pilotprojekt für Rettungseinsätze

Geht ein Notruf ein, darf es nach Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein nur zwölf Minuten dauern, bis ein Rettungswagen eintrifft. Gerade in ländlichen Regionen dauert es aber häufig länger - so auch in Nordfriesland. Dank eines Pilotprojekts, das der Kreis am Freitag in Husum vorstellte, sollen Notfallpatienten jetzt schneller versorgt werden.

Autor/in: Nils Hansen







Notfallsanitäter in Ferienwohnung stationiert

Zwei spezielle Rettungseinsatz-Fahrzeuge sollen jetzt Abhilfe schaffen. Sie sind nur mit der nötigsten medizinischen Versorgung ausgestattet, weil sie nicht für einen Krankentransport vorgesehen sind. Die Fahrzeuge sollen künftig dort stehen, wo die Strecke zwischen den Rettungswachen besonderes lang ist. Ein ausgebildeter Notfallsanitäter gehört zu jedem Fahrzeug und ist in einer Ferienwohnung untergebracht. Er wird alarmiert, wenn ein Notruf eingeht. Der Sanitäter überbrückt dann die Zeit, bis der Rettungswagen eintrifft. In Deutschland ist das Projekt bisher einmalig, in den USA und Dänemark existieren diese Fahrzeuge bereits. Die Testphase soll im Herbst starten und ist auf drei Jahre angesetzt.

